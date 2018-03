Olimpija za konec izgubila z najslabšo ekipo, Jeseničanom goleada v Avstriji

Alpska liga med 27. februarjem in 4. marcem

Slovenski moštvi sta odigrali zadnjo tekmo rednega dela Alpske lige. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so na gostovanju pri Kitzbühlu zmagali z 9:5, hokejisti HK SŽ Olimpija pa so pri zadnjem kolektivu, drugi ekipi Celovca izgubili po kazenskih strelih (4:5). Četrtfinale, v katerem bodo igrali tako železarji kot zmaji, se bo začel v torek. Igrali bodo na štiri zmage. Prva tri moštva rednega dela (Asiago, Ritten in Jesenice) si bodo med ekipami, ki bodo redni del končale na mestih med 5. in 8., v nedeljo ob 11.30 sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika.