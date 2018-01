Jesenice po sanjski drugi tretjini odpihnile Olimpijo

Alpska liga, med 9. in 14. januarjem

Največja slovenska hokejska tekmeca Jesenice in Olimpija sta se pomerila že sedmič v tej sezoni. Že šestič v sklopu Alpske lige, kjer se je v soboto smejalo navijačem Jesenic, saj so železarji premagali največjega slovenskega tekmeca že šestič v tej sezoni in se maščevali zmajem za nedaven poraz v Podmežakli. Boljši so bili s 7:2, dvoboj pa je zaznamovala pestra druga tretjina, ki so jo gostitelji dobili z neverjetnih 6:1.

Jeseničani so z novo zmago nad Olimpijo pred domačim občinstvom zaznamovali 70. obletnico klubskega hokejskega delovanja. To so sicer praznovali preteklo soboto, ko sta se moštvi pomerili v Tivoliju in ko so Gorenjci zanesljivo zmagali (6:2).

Olimpija povedla, nato je sledil jeseniški šov

Železarji so uvodno tretjino izgubili z 0:1, a nato v drugi tretjini zaigrali kot prerojeni in kar šestkrat zatresli mrežo Olimpije. Po dveh tretjinah so vodili s 6:2, v zadnjem delu, ko je Roberta Kristana v golu zamenjal Tilen Spreitzer, pa dosegli še en gol in na koncu osrečili navijače z visoko zmago 7:2.

Jeseničani so si zmago zagotovili v drugi tretjini. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zeleno-bele je v vodstvo popeljal Miha Zajc, jeseniško izenačenje je priigral Tadej Čimžar, vodstvo priigral Jaka Sodja, povišala pa Miha Brus in Miha Logar. Na 4:2 je znižal Gal Koren, nato pa so za domače zadeli še enkrat Čimžar, Gaber Glavič in Žan Jezovšek.

Ekipi sta se pred tem v tej sezoni srečali šestkrat. Prvič v finalu pokala, ki si go dobili železarji, kar petkrat pa še v Alpski ligi, ki združuje slovenske, italijanske in avstrijske klube. Le enkrat je bila uspešna Olimpija, preostali dvoboji pa so pripadli Jeseničanom, ki so se taktično izkazali za boljšega nasprotnika, v svoj prid pa znali obrniti tudi daljšo klop.

Olimpija nadaljuje v nedeljo, Jesenice v torek

Varovanci Gabra Glaviča so ohranili uvrstitev na tretjem mestu, varovanci Andreja Brodnika pa so padli na šesto mesto. V vodstvu je, kot že vso sezono, Ritten, ki te dni nastopa na zaključnem turnirju četverice Kontinentalnega pokala. Gosti ga klub slovenskega branilca Klemna Pretnarja Junost Minsk.

Olimpija po sobotni tekmi ne bo imela veliko časa za počitek, saj bo že v nedeljo gostovala pri vse bolj razpoloženi drugi ekipi Salzburga. Jeseničani bodo naslednjo tekmo odigrali v torek. Tudi oni bodo gostovali na Solnograškem.