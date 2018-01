Derbi nekoč in danes: ''Včasih se je stavilo za 'gajbo' in prašiča" #video

Pred šestim večnim derbijem v sezoni

Obračuni Jesenic in Olimpije so eden najbolj prepoznavnih simbolov slovenskega športa. In tako so tudi v letošnji sezoni, ko večna tekmeca prvič po petih letih znova igrata v istem ligaškem tekmovanju, derbiji na tribune privabili veliko gledalcev. Upamo si trditi, da bo tudi v soboto v Podmežakli tako. Večni derbi se na Planet 2 v živo začne ob 17.45.