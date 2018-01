Olimpija: Dokazali smo že, da lahko 60 minut igramo z Jesenicami #video

Ljubljanski tabor pred derbijem

Še tretjo soboto zapored bodo gledalci spremljali obračun večnih slovenskih tekmecev. Po zadnji tekmi, ki so jo v Tivoliju zanesljivo s 6:2 dobili Jeseničani, se dogajanje seli v Podmežaklo (18.00). "Držati se dogovora vseh 60 minut," si pred srečanjem želi trener HK SŽ Olimpija Andrej Brodnik. Dogajanje na Gorenjskem si boste lahko od 17.45 ogledali na Planet 2.

Hokejisti Olimpije bodo v soboto ob 18. uri gostovali v Podmežakli. To bo še sedmi derbi to sezono, šesti v sklopu Alpske lige. Ljubljančani so dobili le enega. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Obračun se bo v soboto, 13. januarja, začel ob 18. uri, že od 17.45 si boste dogajanje lahko ogledali na Planet 2.

Če je v preteklosti kdo pogrešal tekme med Jesenicami in Olimpijo, jih v tej sezoni zagotovo ne. Tekmeca se bosta v soboto udarila še sedmič v tem tekmovalnem obdobju, šestič v okviru Alpske lige. Petkrat so zmagali trenutno tretji železarji, le enkrat, konec lanskega leta, so v Podmežakli slavili peti na lestvici, zmaji.

Ti so preteklo soboto na domačem terenu povedli, a bolj ko se je tekma prevešala v drugi del, bolj so prevladovali Jeseničani. Trener teh Gaber Glavič je priložnost ponujal vsem štirim napadom, domači Andrej Brodnik pa precej manjšemu številu varovancev, ki so se morali pogosto hladiti tudi na kazenski klopi.

S potrpežljivostjo in manj izključitvami

"Vsekakor se bo treba držati dogovora vseh 60 minut, vztrajati, biti potrpežljiv in izkoristiti svoje priložnosti. Predvsem pa zmanjšati število izključitev, ki smo jih na zadnji tekmi pridelali v drugi in tretji tretjini. To bo že dobra osnova za dober rezultat," je pred sobotno potjo na Gorenjsko dejal Brodnik, ki si želi: "Da se ukvarjamo s stvarmi, na katere lahko vplivamo, ne s tistimi, na katere nimamo vpliva."

Pogled Andreja Brodnika pred tekmo

Nekdanji hokejist verjame, da njegovo moštvo – z zdravstvenimi težavami se ubadata dva pomembnejša člena Matic Kralj (zlomljena kost v dlani) in Aljaž Uduč – lahko igra enakovredno vse srečanje: "Sposobni smo z njimi igrati 60 minut ob nekem normalnem poteku tekme, ko ni preveč izključitev, ki nam podirajo ritem in s katerimi nastane težava pri svežini. To smo že dokazali."

Utrujenost ni izgovor

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ugodnega izida si želijo tudi igralci, ki so morali že petkrat to sezono priznati premoč Jeseničanom.

"Pričakujemo zmago. Vse bomo naredili, da bi jo dosegli. Dobro smo se pripravljali, na treningih smo poskušali odpraviti napake, ki smo jih delali na zadnji tekmi. Takrat smo začeli zelo dobro, a smo nekako padli, bili smo utrujeni, a to ni noben izgovor. Odigrati moramo zbrano vseh 60 minut, ne le 20. Ne smemo izgubljati ploščkov na modrih linijah, igrati moramo agresivno, veliko streljati … Smo pozitivni in pozitiva lahko prinese veliko dobrega," pa je pred sobotno tekmo o receptu za zmago razmišljal napadalec Miha Zajc.

