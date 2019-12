Jeseničani se od leta poslavljajo doma, Olimpija v Italiji

Jeseničani bodo zadnjo tekmo leta odigrali doma. Ob 19. uri bodo gostili Zell am See.

Jeseničani bodo zadnjo tekmo leta odigrali doma. Ob 19. uri bodo gostili Zell am See. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo zadnjo tekmo leta 2019 odigrali doma. Ob 19. uri bodo v Podmežakli palice prekrižali s "slovenskim" Zell am See-jem. Obe ekipi za skok na lestvici in ohranitev realnih upov na šesterico, ki si po rednem delu neposredno zagotovi napredovanje, potrebujeta zmago. Člani vodilnega HK SŽ Olimpija se bodo od leta poslovili pri Fassi, ki je z odličnimi rezultati v novembru in prvem delu decembra skočila na šesto mesto.

Jeseničani bodo po sobotnem porazu pri podprvaku Pustertalu gostili Zell am See, ki ga kot trener vodi Jaka Avgustinčič, njegov dres pa nosita napadalec Jure Sotlar in branilec Maks Selan. Železarji zasedajo 13. mesto, Avstrijci pa 11. – na računu imajo štiri točke in tekmo več. Za neposredno uvrstitvijo v končnico zaostajajo pet točk. Na prvi tekmi sezone so Jeseničani v gosteh visoko izgubili (3:10).

Olimpija se od leta poslavlja v Italiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani so v soboto nadaljevali zmagoviti alpski niz, ki ga bodo pozno zvečer v Italiji poskušali podaljšati na številko šest. Vodilno moštvo tekmovanja gostuje pri Fassi. Če je bilo italijanski moštvo lani po rednem delu prikovano na dno lestvice, je letos drugače. Sploh po odličnem rezultatskem plenu po novembrskem reprezentančnem premoru. Člani Fasse so takrat nanizali osem zmag in precej poskočili na lestvici. Na zadnjih treh tekmah so sicer vselej izgubili – v soboto so proti Asiagu v 50. minuti vodili s 5:3, a na koncu ostali brez točk -, a so še vedno med želeno šesterico. Zmaji so na prvi tekmi slavili s 4:0.

Železarji bodo po večerni tekmi v novo leto vstopili pri 12. Gardeni, Olimpijo pa v četrtek čaka derbi z Rittnom.

Alpska liga, 30. december

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 25 tekem – 58 točk

2. Ritten 25 – 54

3. Val Pusteria 25 – 53

4. Lustenau 25 – 47

5. Asiago 25 – 43

6. Fassa 24 – 43

.......................................

7. Feldkirch 24 – 43

8. Cortina 24 – 42

9. Red Bull Salzburg II 26 – 40

10. Vipiteno 25 – 39

11. Zell am See 25 – 38

12. Gardena 25 – 36

13. HDD Sij Acroni Jesenice 24 – 34

14. Kitzbuhel 25 – 28

15. Bregenzerwald 25 – 26

16. KAC II 25 – 23

17. Vienna Capitals II 25 – 19

18. Black Wings Linz 24 – 3

Preberite še: