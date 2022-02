Jeseničani so se z novo zmago še približali končnici

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi drugega dela alpske lige premagali Lustenau s 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) in se utrdili na drugem mestu.

Jeseničani so, potem ko so z Asiagom izgubili za zeleno mizo, ker vodstvo tekmovanja ni ugodilo njihovemu pojasnilu o zdravstvenih težavah pred sobotno tekmo, dosegli dve zanesljivi zmagi na terenu. Najprej so v gosteh premagali Ritten s 7:2, danes pa na domačem ledu še Lustenau s 5:2 in so spet drugi na lestvici skupine master, kjer je šest najboljših po prvem delu.

Danes so bili gostje le ob koncu zadnje tretjine kolikor toliko enakovredni, zadeli pa so šele, ko so lahko le še ublažili poraz. Prva tretjina se je začela s hitrim vodstvom železarjev, za katerega je poskrbel Eric Pance, dober "power-play" v tej tretjini je z drugim golom na tekmi nato potrdil še Jure Sotlar.

V nadaljevanju so domači v razmaku le dobrih dveh minut vodstvo povišali že na 4:0, zadela sta Gašper Seršen in Miha Logar, šele v 44. minuti pa je Lustenau dosegel prvi gol. Zmage domačih pa ni mogel ogroziti, kar je s petim zadetkom dokončno potrdil še Sašo Rajsar v 58. minuti.

Jeseniška zasedba je tako dosegla četrto zmago v skupini master, do konca tekmovanja v tem delu ima še dve tekmi: v četrtek v gosteh pri Cortini in v soboto doma proti Fassi.

Skupino master sestavlja najboljših šest kolektivov rednega dela, ki v drugem delu odigrajo deset tekem: vsaka ekipa z vsako doma in v gosteh. Po koncu drugega dela si najboljše štiri priborijo četrtfinalno vstopnico, preostali dve pa morata v dodatne boje. Moštva, ki so se v rednem delu zvrstila na mestih med 7. in 17., tekmovanje nadaljujejo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B, v katerih vsako z vsakim odigra dve tekmi. Najboljša tri moštva iz vsake kvalifikacijske skupine ter peti in šesti iz skupine master se nato pomerijo za preostala štiri prosta mesta v končnici.