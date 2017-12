Olimpiji le uspelo: po drami dobila derbi na Jesenicah

Alpska liga od 26. do 30. decembra

Hokejistom HK SŽ Olimpije je v petem poizkusu v tej sezoni uspelo premagati HDD Sij Jesenice. V Podmežakli so zmagali s 4:2 in prišli do pete zmage v nizu v tem tekmovanju.

Ljubljančani so se izognili negativnemu nizu proti Jesenicam in preprečili, da bi koledarsko leto končali brez zmage nad železarji.

Zmaji so si želeli hitrega zadetka in ga dočakali že v 26. sekundi, ko je Clarka Saundersa v močno napolnjeni Podmežakli premagal Matic Kralj.

Jeseničani so po začetnem pritisku zmajev postajali nevarnejši, a jim je živce kravžljal vratar Robert Kristan. Sredi obračuna je vodstvo z drugim zadetkom v tekmovanju zvišal Andraž Zibelnik, na +3 pa je Ljubljančane popeljal Nik Grahut.

Domači strateg Gaber Glavič je dobre štiri minute pred koncem ob zaostanku z 0:3 potegnil iz igre vratarja Saundersa in poskušal s šestimi igralci v polju. Poteza se mu je obrestovala, pri tem pa je domačim pomagal sicer izjemno razpoloženi Kristan, ki je prispeval levji delež k zmagi. Jeseničani so prek Adisa Alagića na 1:3 znižali v 58. minuti, v 59. pa je dramatičn zaključek z znižanjem na 2:3 napovedal Jaka Sodja.

Jeseničani so izenačenje in podaljšek še naprej lovili brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Olimpijin napadalec Miha Zajc je zadrsal proti praznim domačim vratom, a so ga železarji nepravilno zaustavili. Sodniki so po prekršku tehnični gol priznali Zajcu in Olimpija se je v petem poskusu le razveselila zmage nad večnim tekmecem.

Zmago Olimpije je videlo lepo število gledalcev. V Podmežakli se jih je zbralo 3000. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Lepo je zmagati, sploh na Jesenicah, čeprav se tekme vrstijo ena za drugo, in gremo iz tekme v tekmo. Z vsemi elementi igre sicer nisem zadovoljen, smo pa izboljšali realizacijo, ki je bila na zadnjem srečanju slaba (Olimpija takrat ni zadela, op. a.), veliko zaslug gre Kristanu. V zadnjih minutah je bilo na klopi precej nervoze," je po zmagi dejal trener Olimpije Andrej Brodnik.

Trener domačih Glavič mu je moral prvič v sezoni čestitati, po porazu pa je strnil misli: "Porazi se med seboj razlikujejo. Ne zmaga vedno boljša ekipa. Danes nam je zmanjkal en strel več."

Robert Kristan je bil do 58.minute nerešljiva uganka za Jeseničane, ki so ga v izdihljajih tekme dvakrat premagali. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska predstavnika se bosta kmalu spet pomerila, saj bo nov derbi na sporedu že 6. januarja v dvorani Tivoli.

Naslednji tekmi pa slovenski ekipi čakata 2. januarja, ko bosta leto 2018 začeli na gostovanjih v Avstriji; Jeseničani bodo igrali z drugo zasedbo celovške ekipe KAC, Ljubljančani pa z mladimi Salzburžani.