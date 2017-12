Kristan popeljal Ljubljančane do prve zmage na derbijih v sezoni

Poročilo s tekme HDD Jesenice : HK Olimpija

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice s 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Za ekipi je bila današnja tekma zadnja v koledarskem letu 2017, Ljubljančani pa so v četrtem slovenskem obračunu v regionalnem tekmovanju dosegli prvo zmago.

Za domače sta zadela Adis Alagić (58.) in Jaka Sodja (59.), za goste pa Matic Kralj (1.), Andraž Zibelnik (32.), Nik Grahut (47.), zadnji gol so sodniki po prekršku priznali Mihi Zajcu (60.).

V prazničnih dneh je športna ponudba v Sloveniji bogatejša še za štiri hokejske derbije, ki jih je predvidel koledar tekmovanja v okviru posebne podskupine v alpski ligi (v njej sta še Salzburg in KAC II). Prvega od teh prazničnih dvobojev so pred dnevi v gosteh dobili Jeseničani, danes so bili Gorenjci gostitelji, hokejska derbija pa bosta tudi v prvih koncih tedna novega leta (6. in 13. januar).

Ljubljančani do prve zmage na derbiju

Zbralo se je lepo število gledalcev. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ljubljančani so lovili prvo zmago v medsebojnih tekmah v sezoni in - upoštevajoč še zadnje tri finalne tekme prejšnje sezone z zdaj že ugaslo HDD Olimpijo - sploh prvo ljubljansko z Jeseničani v koledarskem letu 2017, saj so Jeseničani zmagali tudi v pokalnem finalu. Na koncu so po hudem boju tudi prišli do zmage in tako za las ujeli zadnjo priložnost za medsebojno zmago.

Začetek je bil po okusu zelenih, saj so zadeli že v prvi akciji na tekmi v prvi minuti, ko je vratarja Clarka Saundersa premagal Matic Kralj. Tudi nadaljevanje je bilo dobro in nadvse živahno, priložnosti so se kar vrstile, vratarja Saunders in Robert Kristan pa sta imela veliko dela. Gostje bi lahko povečali prednost predvsem ob akcijah Gala Korena, Aljaža Uduča in Črta Snoja, ta se je v deseti minuti po napaki domačega vratarja, ki je šel neuspešno zbijat plošček za gol, znašel sam pred praznimi vrati, a ni zadel; na jeseniški strani pa so bili nevarni Luka Kalan, Aleksander Magovac, Adis Alagić in Tadej Čimžar, a je ploščke ustavil Kristan ali pa so zleteli mimo vrat gostov.

Robert Kristan je blestel v vratih Ljubljančanov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Strelske vaje domačih v drugi tretjini

V drugi tretjini so imeli domači prave strelske vaje in bili nenehno pred vrati ljubljanske ekipe. A brez učinka, predvsem zaradi zelo razpoloženega Kristana, ki je z odličnimi posredovanji soigralce obdržal v igri. Niso ga ugnali ne Čimžar ne Luka Bašič ne Luka Kalan ne Blaž Tomaževič, na drugi strani pa so Olimpijini hokejisti odlično izkoristili redke priložnosti. Po eni teh je v polno zadel Andraž Zibelnik in po polovici tekme še utrdil vodstvo gostov. Jeseničani so še naprej napadali, toda neuspešno, na drugi strani pa je priložnost za tretji gol po samostojnem napadu zamudil Andrej Hebar.

V zadnji tretjini je bilo podobno: Jeseničani so napadali in bili nenehno pred Kristanom, ki je branil vse, na drugi strani pa je po strelu od daleč domačo obrambo še tretjič ugnal Nik Grahut.

Jeseničani so bili v zadnji tretjini blizu preobrata. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jeseničani se niso predali

A tekme še ni bilo konec. Strnjeni napadi železarjev, ki so že več kot štiri minute pred koncem potegnili vratarja iz gola, so obrodili sadove. Več kot 3000 navijačev v Podmežakli je najprej na noge spravil Alagić, le pol minute zatem pa je na 2:3 znižal še Jure Sodja. Sledil je hud pritisk domačih in težke minute za goste, ki pa so tik pred koncem prišli do ploščka, pred strelom so Jeseničani s prekrškom ustavili Zajca, sodniki pa so priznali zadetek za končnih 2:4

Slovenska tekmeca se bosta kmalu spet pomerila, saj bo nov derbi na sporedu že 6. januarja v dvorani Tivoli.