Jeseničani tretjič, hokejisti Olimpije zmagali drugič v nizu

Alpska liga med 20. in 23. decembrom

Hokejisti Jesenic so pred domačimi gledalci pričakali Neumarkt in še 14 minut pred koncem rednega dela vodili s 5:1, na koncu pa zmagali s 6:5. To je bila njihova tretja zaporedna zmaga. Olimpija je v gosteh pri Lustenauu zmagala s 4:1 in zmagala drugič v nizu.

Gorenjsko moštvo je v soboto zaigralo brez to sezono prvega vratarja Clarka Saundersa. Med vratnicama je tako srečanje začel 20-letni Mark Vlahović, njegova menjava je bil še tri leta mlajši Žiga Kogovšek. Finski napadalec Markus Piispanen je v 14. minuti priigral vodstvo Jesenic, ki so ga Italijani na začetku druge tretjine izničili. Adis Alagić je v zadnjem delu druge tretjine zadel za 2:1, nato pa so vodstvo do 5:1 višali Blaž Tomaževič, kapetan Andrej Tavželj in Jaka Šturm.

Trener Gaber Glavič je pri vodstvu s štirimi zadetki v gol poslal debitanta v Alpski ligi Kogovška, ki so ga člani Neumarkta ob izključitvah domačih trikrat premagali (enkrat z dvema igralcema več, enkrat pa z enim) in se približali na 5:4. Tavželj je nato spet zadel in Jeseničani so malce lažje zadihali. Zahodni sosedi so do konca še enkrat zatresli jeseniško mrežo, a preobrata jim ni uspelo uprizoriti. Obračun se je končal s tesno zmago gostiteljev, ki jih naslednja tekma čaka v torek, ko v Podmežaklo prihaja druga ekipa Salzburga.

Železarji so v sredo slavili zmago po kazenskih strelih, potem ko so premagali Val Pusterio Erica Panceta.

Olimpija končala negativni niz in začela pozitivnega

Sredi tedna so bili uspešni tudi člani Olimpije, ki so se v 24. minuti, in to ob igralcu več, proti Kitzbühlu znašli v zaostanku, a kaj hitro obrnili tekmo sebi v prid. Olimpija je po treh porazih zmagala. V zadnji tretjini so zmaji nabrali kar 12 kazenskih minut, a je obramba na čelu z Robertom Kristanom v tem delu klonila le enkrat in slavila s 4:2. Foto: Vid Ponikvar

Do konca druge tretjine sta vodstvo priigrala Aljaž Uduč in Miha Zajc. V 51. minuti ga je na 3:1 zvišal Luka Zorko. Gostje so se nato približali na zadetek razlike, a je Maks Selan ob igralcu več razrešil vse dvome o zmagovalcu.

Olimpija je z zmago končala niz treh porazov, v soboto pa brez težav zmagala pri Lustenauu in prišla do druge zmage zapored.