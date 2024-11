Jeseničani prerešetali mrežo gostov, Celjani izgubili

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na domačem ledu vknjižili visoko zmago, Unterland Cavaliers so premagali z 9:2. Člani HK RST-Pellet Celje pa do doma s 3:4 izgubili z Gardeno, v nedeljo bodo palice prekrižali še s Cortino.

Jeseničani so v prejšnji tekmi v regionalnem tekmovanju izgubili proti vodilni zasedbi alpske lige Zell am See. Danes so se odločno pobrali in proti ekipi z Južne Tirolske suvereno zabeležili 11. zmago sezone, osmo po rednem delu tekme. Z 31 osvojenimi točkami ostajajo pri vrhu alpske lige.

Železarji so v domači dvorani Podmežakla že v uvodni tretjini Unterlandu nasuli štiri gole. Jaša Jenko je po dobrih dveh minutah načel mrežo gostov, pred prvim odmorom pa so zadeli še Gregor Koblar (10.), Jaka Šturm (13.) in Santeri Sillanpaa (15.).

V drugi tretjini so bili gostje za odtenek bolj enakovredni Jeseničanom, a so ti nadzorovali potek dvoboja. Na 5:0 je povišal Nejc Brus (24.), vmes je prvi gol za Unterland dosegel Daniels Murnieks (25.), v 32. pa je bil še drugič natančen Šturm.

V sklepni tretjini so hokejisti Jesenic varno potrdili zmago. Tadej Čimžar je bil natančen za 7:1 (46.), za goste je nato zadel Michael Sullmann Pilser (51.). Pred koncem sta za domače zadela še Tjaš Lesničar in Erik Svetina.

V naslednjem krogu bodo Jeseničani v četrtek gostili slovenski dvoboj v alpski ligi, saj v goste prihajajo celjski hokejisti.

Celjani domači dvojček odprli s porazom

HK RST-Pellet Celje so izgubili z Gardeno. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje Celjani so v regionalnem tekmovanju nanizali tretji zaporedni poraz in devetega v sezoni. Danes so morali priznati premoč Val Gardeni, ki je bila pred tem na predzadnjem mestu v alpski ligi. Italijanska zasedba je zdaj prehitela Celjane, ti so z 20 točkami trenutno bolj pri dnu lestvice.

Domači hokejisti so povedli po 12. minutah igre, ko je bil natančen Miha Logar. A na prvi odmor niso odšli s prednostjo, vsega dve sekundi pred koncem uvodne tretjine je izenačil Yuri Cristellon.

Sredi druge so Celjani še enkrat povedli, tokrat je zadel Mikus Mintautsikis (30.), vnovič pa so gostje izenačili po golu Diega Glücka (37.).

V sklepni tretjini pa so nato prvič povedli gostje, v 44. minuti je zadel Stephan Deluca. Deset minut zatem je Val Gardena povišala vodstvo po zaslugi Vilija Laitinena in čeprav je Mark Sojer le slabo minuto zatem znižal na 3:4, grofom v zadnjih petih minutah ni uspelo izpeljati preobrata.

Celjani bodo že v nedeljo doma odigrali novo tekmo alpske lige, na gostovanje prihaja Cortina. Hokejisti iz knežjega mesta se bodo nato v četrtek odpravili v goste na slovenski dvoboj v tem tekmovanju na Jesenice.

Alpska liga Sobota, 23. november

Lestvica:

