Jeseničani izgubili pri vodilnih, Celjani pa z novim igralcem pri prvakih

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v derbiju večera gostovali pri trenutno vodilnem Zell am Seeju, ki ga s trenerske klopi vodi Marcel Rodman, in izgubili z 1:4. Edini zadetek za železarje je dosegel Gregor Koblar. Izgubil je tudi drugi slovenski predstavnik HK RST-Pellet Celje, za katerega je prvič igral finski branilec Joonas Sillanpaa. Celjani so pri aktualnem prvaku Rittnu klonili z 1:7.

Jeseničani so tekmo začeli kot tretjeuvrščeni na lestvici, Zell am See pa kot prvi s točko in tekmo več od Gorenjcev. Po prvi tretjini sta mreži ostali nedotaknjeni, v drugi pa so gostitelji trikrat zadeli: dvakrat je bil natančen Philip Putnik, enkrat pa je zadel Robin Johansson. Gregor Koblar je po 13 sekundah zadnje tretjine zaostanek znižal na 1:3, a je jeseniško usodo v 58. minuti zapečatil Mario Altmann.

Ekipi sta se sicer srečali prvič v tej sezoni, Zell am See je potrdil dobro formo in dobil še deveto od zadnjih desetih tekem, medtem ko so Jeseničani izgubili tretjič na zadnjih osmih obračunih.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v soboto, ko bodo gostili Unterland Cavaliers.

Finska branilska moč v Celju

Celjani so sporočili, da bo njihov dres v prihodnje nosil tudi 23-letni finski branilec Joonas Sillanpaa. Visokorasli (197 centimetrov) hokejist se je ekipi pridružil ta teden, z njo je že opravil prve treninge, danes pa bo tudi prvič zaigral na tekmi v celjskem dresu.

"Vesel sem, da sem se pridružil ekipi. Alpska hokejska liga je vsekakor zanimiva liga. Preden sem se pridružil ekipi, sem se nekajkrat pogovarjal s trenerjem. Mislim, da je to dobra ekipa zame na tej točki moje igralske kariere. Z ekipo sem bil dvakrat na ledu in do zdaj je bilo dobro vzdušje. Danes je dan za tekmo, ki se je že veselim," je v klubski mikrofon dejal Finec, ki je od leta 2020 do 2022 igral v drugi finski ligi Mestis, nato eno sezono ni imel kluba, v lanski pa igral v četrti nemški ligi za ESC Kempten.

