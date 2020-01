Jeseničani po podaljšanje zmagovitega niza na Koroško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le en slovenski predstavnik Alpske lige bo danes iskal nove točke v tekmovanju. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se s popotnico petih zaporednih zmag odpravljajo na Koroško. Pri drugi ekipi Celovca, ki zaseda 15. mesto, bodo poskušali podaljšati zmagoviti niz in ostati v boju za šesterico, ki se po rednem delu (34. krogov) neposredno uvrsti v izločilne boje.

Le še štiri oziroma pet tekem je pred moštvi Alpske lige v rednem delu tekmovanja, po katerem se bo najboljših šest že uvrstilo v četrtfinale, preostale pa čakajo dodatni boji za dve vstopnici. Končnico so si že zagotovili hokejisti vodilnega HK SŽ Olimpija, ki so danes prosti, Ritten in Val Pusteria.

Za preostala tri mesta med šesterico se bije hud boj. Šesti Feldkirch in devete Jeseničane ločijo štiri točke. Železarji, v četrtek so velik preobrat priredili pri Cortini, bodo ob 15. uri gostovali pri mladi ekipi Celovca, pri kateri bodo niz neporaženosti poskušali podaljšati na število šest. Na uvodni medsebojni tekmi so varovanci Mitje Šivica slavili s 5:1.

Olimpija bo tekmo tega kroga odigrala v torek, ko bo gostil Bregenzerwald. Gorenjski kolektiv bo po današnji tekmi v alpskem pogonu spet v četrtek, ko bo gostovala pri Asiagu. Še pred tem bosta oba slovenska kluba v ponedeljek odigrala prvi četrtfinalni tekmi državnega prvenstva. Ljubljančani bodo gostili HDK Maribor, Jeseničani pa HKMK Bled.

Alpska liga, 11. januar

Lestvica

1. HK SŽ Olimpija 30 tekem – 73 točk

2. Ritten 30 – 66

3. Val Pusteria 30 – 65

4. Cortina 29 – 53

5. Lustenau 30 – 52

6. Feldkirch 29 – 51

.......................................

7. Fassa 29 – 50

8. Asiago 28 – 47

9. HDD Sij Acroni Jesenice 29 – 47

10. Red Bull Salzburg II 30 – 46

11. Zell am See 30 – 45

12. Vipiteno 30 – 45

13. Gardena 30 – 41

14. Kitzbuhel 30 – 34

15. KAC II 29 – 28

16. Bregenzerwald 29 – 26

17. Vienna Capitals II 29 – 23

18. Black Wings Linz 29 – 3

Preberite še: