Podprvaki Alpske lige novo sezono odpirajo proti Cortini

Po nekaj dneh rednih treningov pa je že napočil čas za prijateljske boje in prve preizkušnje. Na prvi prijateljski tekmi nove sezone je bil od Jesenic z 2:0 na Tirolskem boljši Pustertal. V Budimpešti je po slabem začetku Gorenjcev s 6:1 zmagala ekipa MAC. Precej bolje pa so se železarji odrezali na tekmah v Sloveniji. Z zmagama nad Ferencvarošem s 4:1 in izbrano ekipo Slovenije s 5:0 se je jeseniška ekipa veselila skupne zmage na poletni ligi na Bledu.

To pa je bil le začetek odličnih iger Jesenic v zadnjih tednih. Dobro igro v obrambi so Gorenjci pokazali na tekmi proti aktualnemu prvaku alpske lige Asiagu. Formo pa so podprvaki tega tekmovanja stopnjevali še ob zmagah nad Linzem s 3:2 in Kitzbühelom s 3:1. Piko na i so železarji dodali s torkovo domačo zmago nad madžarskim MAC, ki so se mu za poraz maščevali z izidom 4:2.

"V sezono gremo lahko zelo samozavestno"

"V AHL ne skrivamo vloge ožjega favorita. Vendar je naš prvi cilj najprej uvrstitev v 'playoff'." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Lahko smo zadovoljni s tem pripravljalnim mesecem. Začeli smo zelo solidno s tekmo proti Pustertalu, ki velja za močnejšega nasprotnika, in dokazali, da smo lahko zelo enakovredni. Kljub temu, da smo izgubili, smo dvorano zapustili s pokončnimi glavami. V Budimpešti je sledila nova preizkušnja, ki je bila po mojem mnenju najslabše odigrana tekma. Po tistem pa smo dvigovali formo in nanizali kar nekaj zaporednih zmag. Zato mislim, da gremo lahko v sezono zelo samozavestno," je pripravljalno obdobje ocenil Gaber Glavič.

Pred Jeseničani je zdaj začetek sedme sezone v Alpski ligi. V njej se moštvu z obilico smole naslov prvaka vztrajno izmika. Še najbližje so bili železarji lani, ko so v odločilni peti tekmi finala proti Asiagu nesrečno izgubili v zadnjih trenutkih obračuna.

"V AHL ne skrivamo vloge ožjega favorita. Vendar je naš prvi cilj najprej uvrstitev v 'playoff', osvojiti mesto med prvimi šestimi ekipami. Zelo sem vesel, da je vsaka serija v končnici na štiri zmage. Takrat resnično zmaga boljša ekipa," je za spletno stran jeseniškega kluba še povedal Glavič in se tako dotaknil novosti v tej sezoni Alpske lige. V tej se bodo namreč vse tekme končnice igrale na štiri zmage.

V rednem delu 28 tekem, nato ...

Letos bo regionalno tekmovanje sestavljalo 15 moštev. Po sedem iz Avstrije in Italije in Jesenice kot edini slovenski predstavnik. Alpsko ligo so po koncu lanske sezone zapustili Asiago, Feldkirch in Vienna Capitals Silver, novinci pa so hokejisti Unterland Cavaliers. Vse ekipe bodo v rednem delu odigrale po 28 tekem. Sledil bo "master round" najboljših petih ekip in nato izločilni boji v serijah na štiri zmage.

Alpska liga, 10. september: Sobota, 10. september:

16.00, Fassa - Red Bull juniors

18.00, HDD Sij Acroni Jesenice - Cortina

19.30, Zell am See - KAC Future Team

19.30, Gardena - Steel Wings Linz

19.30, Vipiteno - Ritten V tej sezoni v Alpski ligi igrajo še: KAC Future Team, Red Bull juniors, Bregenzerwald, Kitzbühel, Lustenau, Merano in novinec Unterland Cavaliers.

Preberite še: