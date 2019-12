Kanadčani zanesljivo do rekordnega naslova na Spenglerjevem pokalu

Kanadčani so zmagovalci 93. Spenglerjevega pokala. To je njihova 16. zmaga na tem turnirju.

Ekipa Kanade je zmagovalka 93. Spenglerjevega pokala, na katerem vsako leto med božičem in novim letom sodeluje šest moštev. V finalu je s 4:0 ugnala češki Trinec in še 16. osvojila tradicionalni turnir, kar je nov rekord. V Davosu je sodeloval tudi slovenski napadalec Robert Sabolič, ki je z Ambri-Piotto tekmovanje končal v ponedeljek, ko so v polfinalu v podaljšku izgubili s Trincem.

Kanadčani so se v finale uvrstili brez poraza in tudi v boju za končno zmago upravičili vlogo favorita. Še drugič v nekaj dneh so ugnali Trinec, s katerim so se srečali že v skupinskem delu, ko so bili boljši s 4:1. V finalu so Čehe strli s tremi zadetki v štirih minutah druge tretjine, vse so dosegli ob številčni prednosti. Končninrezultat je s svojim drugim zadetkom na tekmi v tretji tretjini postavil Dustin Jeffrey.

Kanada je tako četrtič v zadnjih petih letih postala zmagovalka turnirja povabljencev v Davosu. Spenglerjev pokal je osvojila še 16., kar je nov rekord. Pred tem si ga je s 15 zmagami delila z gostiteljem Davosom, ki je letos izpadel že v četrtfinalu.

Trinec, v polfinalu je po podaljšku izločil Ambri-Piotto slovenskega napadalca Roberta Saboliča, je bil po letu 2004 in praški Sparti prvo češko moštvu v finalu turnirja. A Čehi bodo morali na naslov na Spenglerjevem pokalu počakati še vsaj eno leto. Zadnji češki klub, ki se je veselil končne zmage, je bil pred 37 leti Dukla Jihlava.

Spenglerjev pokal 2019 Torek, 31. decembra, finale

Kanada : Trinec 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Ponedeljek, 30. decembra, polfinale

Kanada : TPS Turku 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Ambri-Piotta : Trinec 2:3* (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) *podaljšek Nedelja, 29. decembra, tekmi za polfinale

TPS Turku : Davos 3:1 (1:1, 0.0, 2:0)

Trinec : Salavat Ufa 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Skupinski del



Četrtek, 26. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : Salavat Julajev Ufa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Prvi gol na turnirju je dosegel slovenski napadalec Robert Sabolič (za vodstvo z 1:0 proti Salavat Julajev Ufa): Ambi-Piotta on the board first. Dominik Zwerger sets up Robert Sabolic in front at 2:28. #SpenglerCup pic.twitter.com/KGVlrknp6g — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 26, 2019 Skupina Cattini

Trinec : Kanada 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Petek, 27. decembra

Skupina Torriani

TPS Turku : Salavat Julajev Ufa 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) Skupina Cattini

Davos : Trinec 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)



Sobota, 28. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : TPS Turku 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Skupina Cattini

Kanada : Davos 5:1 (2:0, 3:0, 0.1)

