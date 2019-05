Znani finalisti in finalistke Triglav The Rock

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so vsi finalisti že tretje izdaje tekmovanja v balvanskem plezanju Triglav The Rock, ki poteka na Kongresnem trgu v Ljubljani. V finalni krog tega ekshibicijskega tekmovanja sta se uvrstila tudi oba domača ambasadorja tekme Janja Garnbret v ženski in Jernej Kruder v moški konkurenci.