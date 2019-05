Prešeren smeh ni brez razloga: Janja Garnbret ima razlog zanj #video

V Münchnu se je pravkar končalo polfinalno dejanje predzadnje balvanske preizkušnje v tej sezoni. Od devetih slovenskih predstavnikov v selektivnem polfinalu, vsaj za dekleta, so se v finale prebili štirje. Pričakovano je najbolj suvereno predstavo prikazala najboljša plezalka zadnjih let Janja Garnbret, v finalu pa se ji bosta pridružili še reprezentančni kolegici Katja Kadić (3. v polfinalu) in Mia Krampl, četrta v ženski konkurenci. V moški konkurenci je preboj v popoldanski finale uspel Anžetu Peharcu, ki je osvojil 5. mesto.

Janja Garnbret med plezanjem v polfinalu:

Tik pred vrati finala sta na 7. oz. 8. mestu obstali Vita Lukan in Lučka Rakovec, Gregor Vezonik, lanski zmagovalec Münchna, je danes končal na 8. mestu, Jernej Kruder, lani drugi na tem prizorišču, pa je bil 11.

Foto: Ana Kovač

V moški konkurenci je polfinale pripadel Čehu Adamu Ondri, ki je zadnja leta veliko več pozornosti namenjal plezanju v skali, letos pa se je zaradi želje po nastopu in uspehu na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020 vrnil v svetovni pokal.

Jongwon Chon je bil s tremi vrhovi in štirimi conami drugi v polfinalu. Foto: Ana Kovač

Janja Garnbret, ki je zmagala na vseh (štirih) letošnjih balvanskih preizkušnjah, je lahko plezala povsem neobremenjeno, kar se je videlo tudi na njenem nasmešku na obrazu. Sredi tega tedna je namreč že postalo jasno, da je postala tudi zmagovalka skupnega seštevka balvanov, saj njene najtesnejše zasledovalke, Japonke Akiyo Noguchiki, v Nemčiji ni. Prednost je namenila nastopu na japonskem državnem prvenstvu.

Avditorij je bil že v polfinalu nabito poln. Foto: Ana Kovač

V finalno šesterico so se poleg treh Slovenk uvrstile še Ukrajinka Evgenija Kazbekova, ki je poleg Garnbretove edina uspela doseči vrh, a le en, ter dve Francozinji Julia Chanourdie in Fanny Gibert.

Utrinki s polfinala balvanske tekme v Münchnu (foto: Ana Kovač)

Polfinale smeri za moške so bile očitno lažje kot za ženske, saj so vsi finalisti dosegli najmanj dva vrhova. V finalu bodo poleg Ondre in Peharca še Jongwon Chon, domačin Jan Hojer, ki je bil ob uspešno preplezanih balvanih deležen najglasnejšega aplavza nabito polnega avditorija v okviru munchenskega olimpijskega štadiona, Avstrijec Jakob Schubert in Rus Aleksey Rubtsov.

