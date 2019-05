Mojstrovine Janje Garnbret na dan mladosti sredi Ljubljane

Tekmovanje, ki ga organizira agencija Extrem, je namenjeno rekreativcem in profesionalnim plezalcem. Na štartni listi je več kot sto tekmovalcev iz 13 držav, ki se bodo morali v prvi fazi tekmovanja skozi sito kvalifikacij prebiti v polfinale.

V polfinalu jih bo nastopilo 20 v moški in ženski kategoriji (deset najboljših iz kvalifikacij in deset povabljenih plezalcev), v večernem finalu pa se jih bo predstavilo šest v vsaki konkurenci.

Jernej Kruder je skupaj z Garnbretovo ambasador mastersa Triglav The Rock Ljubljana. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kvalifikacije bodo danes med 16:00 in 19:30 potekale v Bolder sceni, jutrišnji polfinale (med 13. in 15. uro) in finale (med 20 in 22. uro) pa na montažni steni na Kongresnem trgu. Gre za eno redkih tekmovanj v balvanih, ki so organizirana v samem središču mesta.

Janja in Jernej kot ambasadorja

Ambasadorja tekmovanja sta Janja Garnbret, najbolj dominantna športna plezalka zadnjih let, ki je v letošnji sezono v balvanih nepremagljiva, v žepu pa ima tudi obe zmagi na tekmi The Rock Ljubljana, in lanski zmagovalec skupnega balvanskega seštevka Jernej Kruder.

Ambasadorja sta bila odgovorna za nabor tujih tekmovalcev, ki sta jih na domače tekmovanje povabila s posebnim vabilom. Oba sta priznala, da je glede na natrpan koledar, ko večina plezalcev zaradi želje po nastopu na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2010 tekmuje v vseh treh disciplinah (balvansko, težavnostno in hitrostno plezanje), to precejšen zalogaj.

Zmagovalec bo tisti, ki bo v finalu v najmanj poskusih preplezal največje število balvanov.

V Ljubljani bo nastopil tudi svetovni podprvak v balvanih Jongwon Chon. Foto: Ana Kovač

V Ljubljani tudi aktualni svetovni podprvak in 3. iz Innsbrucka



Na mastersu bo pričakovano največ slovenskih tekmovalcev. Večina članske reprezentance ter nekaj odmevnejših imen iz tujine, s tem, da bo manjkala japonska ekipa, saj ima ta konec tedna državno prvenstvo, ki bo že odločalo o potnikih na olimpijske igre.



Med vidnejšimi plezalci iz tujine bodo v Ljubljani nastopili tudi Rus Aleksey Rubtsov, trenutno 3. v skupnem seštevku balvanov, Korejec Jongwon Chon, svetovni balvanski podprvak iz Innsbrucka in Švicarka Petra Klingler, redna finalistka balvanskih tekem ter trenutno peta v posebni razvrstitvi balvanov.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Simon Rožnik je idejni pobudnik tekmovanja in direktor agencije Extrem, ki bdi nad izvedbo tekmovanja Triglav The Rock. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kakovost izvedbe tekmovanja so prepoznali tudi pri Mednarodni zvezi za športno plezanje (IFSC), kjer bi tekmo radi uvrstili na koledar tekem v svetovnem pokalu.

"Že dve leti nas vabijo, a smo v dilemi. Ali se pridružiti svetovnemu pokalu ali tekmovanje ohraniti na ravni mastersa, ki nam omogoča, da iz tekmovanja naredimo šov? Če bi šlo za tekmo v svetovnem pokalu, bi bila izvedba dražja.

Prinesla bi cel kup pravil, ki bi jih morali upoštevati, tudi glede samega prizorišča, po drugi strani pa bi nam prinesla obisk največjih zvezd tega športa, a nas hkrati prikrajšala za spektakel, ki si ga želimo pripraviti za gledalce," je na nedavni novinarski konferenci pojasnil Simon Rožnik, idejni pobudnik tekmovanja in direktor agencije Extrem, ki bdi nad izvedbo tekmovanja.

Balvanske probleme bo sestavnil selektor mladinske reprezentance

Proračun za izvedbo tekmovanja je med 120 in 150 tisoč evri (če bi šlo za tekmo svetovnega pokala, bi to izvedbo tekmovanja podražilo vsaj za 25 tisočakov), smeri oz. balvanske probleme pa že zdaj postavlja Anže Štremfelj, selektor mladinske reprezentance v športnem plezanju.

Finale bo na svojem 2. programu prenašala tudi nacionalna televizija, vstop na prizorišče bo prost.

Spremljevalni program: za vsakogar nekaj

Dogajanje na balvanski steni bo na Kongresnem trgu v središču Ljubljane spremljal bogat spremljevalni program, namenjen vsem ljubiteljem plezanja, organizator pa si želi pritegniti predvsem družine.

Medalje za najboljše ... Foto: Facebook

Obiskovalci bodo lahko jutri od 9. ure dalje brezplačno obiskali adrenalinski park, skakali po trampolinih, se po jeklenici (zip line) spustili čez Kongresni trg, ob pomoči inštruktorjev in varnostnih vrvi preplezali umetno steno ter svoj pogum preverili na stebru poguma.

