S šepavim korakom in bolečinami v kolenu do največjega uspeha v karieri #video

Modri kineziološki trakovi na levem kolenu Mie Krampl in šepanje ob prihodu na prizorišče predzadnje balvanske preizkušnje v tej sezoni so morda delovali skrb zbujajoče, a razpletlo se je precej drugače. 18-letnica z Golnika, ki mora te dni intenzivno razmišljati tudi o maturitetnih obveznostih, maturantski ples je medtem že odkljukala s seznama, se je v svojem prvem balvanskem članskem finalu zavihtela na zmagovalni oder, z njega pa sestopila z bronastim odličjem okrog vratu, šopkom rož v roki in bogatejša za dragoceno lekcijo in izkušnjo.

V trenutku, ko je 18-letna Mia Krampl v prvem poskusu priplezala na vrh četrtega finalnega balvana, je vedela, da ji je uspelo. Prva kolajna na tekmi svetovnega pokala je bila v njenih rokah, bron je bil samo njen. Ker ga je osvojila s poškodovanim kolenom je vreden še precej več. Je poplačilo za 11 let posvečenih plezanju.

Veselje v slovenskem taboru. Bron za Kramplovo in zlato za Garnbretovo. Foto: Ana Kovač

Po korakih starejšega brata

Začelo se je v prvem razredu osnovne šole, ko je po zgledu starejšega brata tudi sama zašla na umetno plezalno steno. Sledila jima je še sestra, zadnjih nekaj mesecev se s plezanjem ukvarjata tudi starša, ki jima je Mia izredno hvaležna za vso podporo, ki ji jo nudita pri negovanju plezalnih ambicij in življenjskem popotovanju nasploh.

Mia Krampl o tem, zakaj ji bronasta medaljo tako veliko pomeni:

Poškodba na zadnjem treningu

Čeprav je že vso sezono v dobri formi, je varovanka trenerja in selektorja slovenske mladinske reprezentance Anžeta Štremflja na Bavarsko odpotovala z nekaj miselnimi neznankami.

"Dan pred odhodom v Nemčijo sem se na treningu poškodovala in nisem vedela kako je nogo in kako s formo. Na koncu se je, glede na to, da sem zaradi težav s kolenom že v kvalifikacijah plezala s težavo, vse skupaj odlično razpletlo. Kvalifikacije sem zaradi bolečin želela čim hitreje oddelati, medtem ko sem si v finalu vzela čas za uživanje. To je bil navsezadnje moj prvi finale, motivacija pa je bila posledično na res visoki ravni. Trudila sem se čim bolj odmisliti bolečine. Pred zadnjim balvanom, ko sem vedela, da lahko osvojim medaljo, pa sem enostavno stisnila zobe," je mlada Gorenjka hitela pojasnjevati po opravljenih protokolarnih obveznostih in postanku na dopinški kontroli.

Foto: Ana Kovač

Zanimivo je, da se je do svojih največjih uspehov že dvakrat dokopala poškodovana. Tudi na lanskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, kjer se je v težavnosti prebila v finale, je plezala rahlo poškodovana.

"Očitno takrat najbolje plezam," se je pošalila športnica z Golnika blizu Kranja, ki še ne ve, za kako resno poškodbo gre tokrat, opaža pa, da se ta od kvalifikacij naprej ni poslabšala.

"Ko sem po zadnjem balvanu dojela, da je poplačan ves moj letošnji trud, priznam, da sem kar malo zajokala." Foto: Ana Kovač

Zgovorne solze

Še vedno najstnica Mia Krampl ne skriva, da ji osvojena medalja pomeni ogromno. Tudi solz, ki so ji po uspešno razvozljani četrti balvanski uganki silile v oči, ni skrivala.

"Izjemno sem vesela. Že vso sezono sem bila dobro pripravljena in pri sebi sem vedela, česa vse sem sposobna, a na tekmah vse do zdaj nisem dobila prave potrditve. Ko sem po zadnjem balvanu dojela, da je poplačan ves moj letošnji trud, priznam, da sem kar malo zajokala."

Foto: Ana Kovač

Čeprav je bila včeraj v Münchnu na sporedu predzadnja balvanska tekma te sezone, pa sezona svetovnega pokala v športnem plezanju še zdaleč ni končana.

Zadnjo tekmo v Vailu bo Kramplova izpustila, saj bo že začela s pripravami na tekme v težavnostnem plezanju, v načrtu pa ima tudi nastop na svetovnem mladinskem prvenstvu, ki bo avgusta v italijanskem Arcu.

Foto: Ana Kovač

Tako kot večina plezalcev si tudi ona želi vsaj enkrat okusiti čar nastopa na olimpijskih igrah (v Tokiu leta 2020 bo plezanje na olimpijskem sporedu prvič), zato se posveča tudi treningom hitrosti.

Bron ji je prinesel vrh četrtega balvana. Foto: Ana Kovač

Z mislimi že pri maturi

Vse športne obveznosti je še do nedavnega morala usklajevati s šolskimi na Gimnaziji Kranj, ki slovi kot izredno zahtevna izobraževalna institucija, a ne bo treba več dolgo.

"Pravkar sem uspešno zaključila 4. letnik, konec maja pa me čakajo še maturitetne obveznosti. Odločitve, ali bom takoj nadaljevala študij ali se bom za nekaj časa posvetila samo plezanju, še nisem sprejela."

Tako kot Vito Lukan in Urško Repušič tudi Kramplovo konec maja čakajo maturitetne obveznosti. Foto: Ana Kovač