Zmagovalni petorček v nizu. Se človek lahko naveliča zmagovati? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Garnbret si je že dve tekmi pred koncem sezone zagotovila skupno zmago v balvanih. Zmagati si želi še v skupnem seštevku težavnosti in kombinaciji.

Janja Garnbret si je že dve tekmi pred koncem sezone zagotovila skupno zmago v balvanih. Zmagati si želi še v skupnem seštevku težavnosti in kombinaciji. Foto: Ana Kovač

"Mislim, da moraš vedno znati ceniti dejstvo, da si tako dober, saj nikoli ne veš, kdaj se zgodi sezona, ko to več ne boš," se na svoje dosežke, s katerimi podira meje športnega plezanja, zelo prizemljeno ozira športna plezalka, ki je marca dopolnila komaj 20 let, a se že lahko pohvali s 24 zmagami v svetovnem pokalu ter kar tremi naslovi svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah (balvani, težavnost in olimpijska kombinacija).

Janja Garnbret o neverjetnem nizu petih zaporednih zmag:

Česa se bo edino spominjala po koncu kariere?

Sama zatrjuje, da se na rekorde ne ozira. "Taki in drugačni mejniki zame niso pomembni. Ne poskušam loviti dosežkov, ki so jih dosegale tekmovalke pred menoj," zagotavlja.

"Moj edini cilj je na tekmi uživati in pokazati vse, kar znam. Tudi če mi na koncu to ne prinese zmage, je pomembno samo to, da sem se imela fajn in da sem dala vse od sebe. Ko bom enkrat končala kariero, se bom ravno tega najbolj spominjala."

Veselje v slovenskem taboru, kjer se je trenerski štab veselil dveh kolajn: zlata Janje Garnbret in brona Mie Krampl. Foto: Ana Kovač

"Nikoli se ne smeš navaditi zmagovati"

Trdi, da se zmag ne more naveličati in da resnično ceni vsako posebej.

"Vsaka je nekaj posebnega in mi ogromno pomeni. Vedno pravim, da se ne smeš navaditi zmagovati, saj se, ko se to enkrat zgodi, rezultatska krivulja začne zelo hitro spuščati," se zaveda "super Janč", ki je včeraj v prestolnici Bavarske zmagala še na peti zaporedni tekmi v balvanskem plezanju v tej sezoni in je z naskokom vodilna v posebnem seštevku balvanov.

Na zmagovalnem odru v družbi drugouvrščene Francozinje Fanny Gibert in tretje Mie Krampl. Foto: Ana Kovač

Varno na balvanskem prestolu

Pokala za skupno zmago ji ne more več vzeti nihče. Najbližja zasledovalka, Japonka Akyjo Nuguchi, je namreč tekmo v Nemčiji izpustila, saj se v domovini pripravlja na japonsko državno prvenstvo, z današjo odlično predstavo in drugim mestom pa jo je v skupnem seštevku balvanov prehitela Francozinja Fanny Gibert, ki je na petih tekmah zbrala 268 točk, medtem ko jih ima Noguchijeva 240.

Garnbretova je z izkupičkom 500 točk z naskokom pred ostalimi.

Foto: Ana Kovač

Dosežki so jo pustili brez besed

"Svoj glavni cilj sezone, zmago v skupnem seštevku balvanov, sem uresničila. To, da mi je to uspelo že dve tekmi pred koncem, pa je še toliko bolj neverjetno. Brez besed sem," pravi Garnbretova, ki se v nadaljevanju sezone želi čim bolje pripraviti na tekme v težavnosti.

Poglejte, kakšno izjemno vzdušje so ljubitelji plezanja pripravili v prestolnici Bavarske:

"Upam tudi na skupno zmago v težavnosti, svoje ambicije pa imam tudi na svetovnem prvenstvu. Imam še kar nekaj ciljev," se zadovoljno nasmiha Korošica, ki je v nedeljo v Münchnu dobesedno letela na krilih glasnih navijačev. Ti so z glasnim odobravanjem in aplavzom nagrajevali sleherno izstopajočo potezo športnih plezalcev.

Foto: Ana Kovač

"Zaradi atmosfere in glasbe je to moja najljubša tekma v sezoni. Publika je neverjetna in mi je pomagala iztisniti iz sebe še tisti dodaten odstotek, ki ga morda na prizoriščih, kjer sicer ni toliko navijačev, na primer na Kitajskem, ne bi. Resnično je užitek plezati na tem prizorišču, da pa lahko še zmagam, je toliko bolj neverjetno," Garnbretova ni skoparila s pohvalami na račun organizatorja.

Tekmo je sebi v prid odločila na zadnjem balvanu, ko je za vrh potrebovala manj poskusov kot njena konkurentka Gibertova. Pravzaprav je zadostoval že prvi. Na 'flesh' (na pogled) je Garnbretova preplezala tudi prvi in tretji balvan, le za drugo balvansko uganko je potrebovala dva poskusa.

Janja Garnbret na odločilnem četrtem balvanu:

Sezona težavnosti trka na vrata

Športnoplezalna karavana se bo prihodnji konec tedna ustavila na balvanskem mastersu Triglav The Rock Ljubljana, ki bo na dan mladosti potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani, zatem pa se seli v ameriški Vail, kjer se bo zadnji junijski konec tedna sklenila sezona balvanskega plezanja. Garnbretova na tem prizorišču še nikoli ni nastopila v finalu. Če zmaga še na tej tekmi, bo edina v zgodovini, ki je zmagala prav na vseh balvanskih preizkušnjah v eni sezoni.

Že pred tem se bo začela pripravljati za naslednji del sezone, na tekme v težavnostnem plezanju, ki se v Villarsu v Švici začenja v začetku julija. Takrat se bo nadaljevala tudi serija tekem v hitrostnem plezanju. Garnbretova tudi tam podira slovenske mejnike. A kot poudarja, se nanje ne ozira kaj dosti.

Vabljeni k ogledu fotogalerije s finala balvanske tekme v Münchnu (foto: Ana Kovač)