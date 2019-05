Dekleta, ki jih druži mnogo več kot zgolj dejstvo, da imajo 18 let #video

Vita Lukan, Mia Krampl in Urška Repušič so perspektivne članice slovenske reprezentance v športnem plezanju. Vse tri štejejo 18 let in vse tri bo prihodnje dni bolj kot oprimki zanimala šolska literatura. Čaka jih namreč zrelostni izpit. Kdo so pravzaprav najstnice, ki bodo, če bo vse po sreči in načrtih, krojile prihodnost športnega plezanja?

Vsa tri dekleta so v tem trenutku na istem, kot je bila pred letom dni Janja Garnbret. Vse tri se, tako kot nekaj tisoč slovenskih najstnikov, te dni ukvarjajo s pripravami na maturo. Vita Lukan bo zrelostni izpit opravljala na Gimnaziji Jesenice, Mia Krampl na Gimnaziji Kranj, Urška Repušič pa bo svoje znanje dokazovala na II. gimnaziji Maribor ...

Vse tri so se na nedeljski balvanski preizkušnji (plezalci plezajo brez vrvi in skozi najrazličnejše postavitve balvanov iščejo pot do vrha smeri) v Münchnu uvrstile v polfinale, Repušičeva celo kot zmagovalka svoje kvalifikacijske skupine. Kramplova je tekmo končala na odličnem 3. mestu, Lukanova je bila sedma, Repušičeva pa 17.

Mia Krampl

Mia Krampl, 18-letna črnolaska iz Golnika, ki se plezanju posveča zadnjih 11 let, je nase opzorila že večkrat, nazadnje to nedeljo, ko je v Münchnu na balvanski tekmi svetovnega pokala prvič stopila na zmagovalni oder, kjer je z ramo ob rami z letos nepremagljivo Garnbretovo prejela bronasto kolajno.

Mia Krampl je v nedeljo v Münchnu osvojila svojo prvo medaljo na tekmi svetovnega pokala. V balvanih je osvojila 3. mesto. Foto: Ana Kovač

Glede na to, da je največji uspeh kariere dosegla poškodovana (poškodbo kolena je staknila na zadnjem treningu pred odhodom na Bavarsko), je vreden še toliko več. To so dokazovali tudi solze, ki so se ji po osvojenem zadnjem balvanu (ko je postalo znano, da je osvojila 3. mesto) prikradle v oči, in nasmešek, ki ga v nedeljo ne bi mogel zbrisati nihče.

"Izjemno sem vesela. Že vso sezono sem bila dobro pripravljena in pri sebi sem vedela, česa sem sposobna, a na tekmah vse do zdaj nisem dobila prave potrditve," je razlagala po slovesnosti, kjer je po zaslugi reprezentančne kolegice lahko prisluhnila Zdravljici.

Mia Krampl in njen pogled na plezanje v Münchnu:

Kramplova, ki je članica Alpinističnega odseka PD Kranj, je lani blestela predvsem v težavnosti, ki jo plezalni koledar napoveduje za začetek julija. Uvodno tekmo bo gostil Villars v Švici.

Dijakinja kranjske "kremšnite", kot ljubkovalno pravijo kranjski gimnaziji, se je lani trikrat uvrstila v finale tekem svetovnega pokala v težavnosti in v skupnem seštevku osvojila deseto mesto, na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku pa se je, tudi takrat je bila poškodovana, uvrstila v finale in osvojila 7. mesto.

Mia, ki trenira pod okriljem trenerja in selektorja slovenske mladinske reprezentance AnžetaŠtremflja, je lani postala še evropska mladinska prvakinja v balvanih, kar kaže na njen širok plezalni spekter in sijoče obete za prihodnost.

Aktualna evropska mladinska prvakinja v balvanih se plezanju posveča že 11 let. Foto: Ana Kovač

Vita Lukan

Vita Lukan je s 7. mestom v balvanih dosegla svoj največji balvanski uspeh v članski konkurenci. Foto: Ana Kovač

S podobnimi uspehi se lahko pohvali tudi Vita Lukan, 18-letnica iz Radovljice, ki je pred dnevi v Mnchnu osvojila 7. mesto, kar je njen najboljši rezultat v balvanih med člani.

"Želela sem si sicer plezati v finalu, kjer so navijači pripravili res izjemen šov, vendar sem tudi z doseženim lahko zadovoljna," je dejala mlada plezalka, ki je do zdaj blestela predvsem v težavnosti.

Kaj o svoji plezalni predstavi v Münchnu pravi Vita Lukan?

Lani je bila med drugim finalistka tekme svetovnega pokala v težavnosti v Brianconu, skupaj s 17-letno Lučko Rakovec (8. v balvanih v Münchnu) pa je nastopila tudi na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu, kjer je v težavnosti osvojila srebrno kolajno.

Uspešna je bila tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu, kjer je bila zlata v težavnosti in bronasta v balvanih, z evropskega mladinskega prvenstva pa se je vrnila z bronastima kolajnama v vsaki disciplini.

Foto: Ana Kovač

Urška Repušič

Urška Repušič (na sliki desno) se je v Münchnu v polfinale uvrstila kot zmagovalka svoje kvalifikacijske skupine, kar ji je uspelo prvič v karieri. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tudi Urška Repušič, članica Akademskega planinskega društva Kozjak Maribor, se bo, tako kot njeni reprezentančni kolegici, z veseljem spominjala svojega nastopa v Nemčiji, zmage v svoji kvalifikacijski skupini in končnega 17. mesta.

"Prvič sem v polfinalu nastopila kot zmagovalka svoje kvalifikacijske skupine, in to mi ogromno pomeni. Gre za potrditev mojega dela in veliko motivacijo za naprej. Žal se mi ni uspelo uvrstiti v finale, a če se ozrem nazaj, sem lahko s prikazanim zadovoljna," je dejala Repušičeva, ki je bila v balvanih med člani do zdaj najvišje na 12. mestu (Vail 2018)

"V izolacijski coni sem se imela priložnost pripravljati skupaj z najboljšimi plezalci in to mi ogromno pomeni." Foto: Ana Kovač

"Vsega skupaj nisem čutila kot obremenitev, ampak sem bila še bolj pozitivno vznemirjena. V izolacijski coni sem se imela priložnost pripravljati z najboljšimi plezalci na svetu in to mi ogromno pomeni.

Dojela sem, da tudi sama zmorem, vse kar je je, da verjamem v svoj načrt, treninge in trdo delo," je pripovedovala visokorasla plezalka, ki trenira pod okriljem selektorja slovenske reprezentance Gorazda Hrena, ob njegovi odsotnosti pa se pripravlja sama, a po Hrenovem programu, za kar je prav gotovo potrebna precejšnja samodisciplina.

"Treba je le verjeti v svoj načrt in trdo delati." Foto: Ana Kovač

"Treniram v Mariboru, kjer je plezalna stena med starejšimi, zato so takšni tudi oprimki, je pa zato vzdušje v samem prostoru noro, ter v Velenju in Ljubljani. Zavedam se, da če želim biti med najboljšimi, moram v to tudi čim več vlagati," dodaja svetlolaska, ki je že 11 let zapisana plezanju.

"Začelo se je s plezanjem po obzidju in igralih, nato pa sta me starša vpisala v tečaj plezanja. Iz ljubiteljskega plezanja je, hkrati z rezultati, moje plezanje preraslo v nekaj več. Nikoli si nisem predstavljala, da se bom s plezanjem ukvarjala profesionalno."

"Moje ukvarjanje s plezanjem se je začelo ljubiteljsko, sčasoma pa je, hkrati z rezultati, preraslo v nekaj več. Nikoli si nisem predstavljala, da se bom s plezanjem ukvarjala profesionalno." Foto: Ana Kovač

Urškina primarna disciplina so sicer balvani (lani je osvojila srebrno kolajno na svetovnem mladinskem prvenstvu v Moskvu, kar šteje za prvo veliko prelomnico v njeni karieri, in dvakrat zmagala na tekmah evropskega mladinskega pokala), čeprav tekmuje (precej manj pa trenira) tudi v težavnosti.

Lani je bila na svetovnem mladinskem prvenstvu peta, a se zaveda, da bi, če bi težavnosti namenila več treninga, lahko posegla tudi višje.

Urška Repušič o načrtih za prihodnost in svojih plezalnih ambicijah:

Na zadnji balvanski tekmi sezone le trije Sovenci

Zaradi maturitetnih obveznosti in priprav na sezono težavnostnega plezanja bodo vse tri izpustile zadnjo tekmo v Vailu, s katero se bo sklenila letošnja sezona v balvanskem plezanju.

Slovenske barve bo tam branila samo trojica: dominantna Garnbretova, ki bo lovila svojo šesto zmago v tej sezoni, s čimer bi postala edina plezalka na svetu, ki je zmagala prav na vseh tekmah v eni sezoni, Jernej Kruder (6. v skupnem seštevku balvanov) in Gregor Vezonik, ki letos ne najde zmagovite poti, ki jo je tlakoval lani, a je v skupnem seštevku balvanov še vedno na odličnem 13. mestu.

Janja Garnbret bo v ameriškem Vailu lovila šesto zaporedno zmago v balvanih. Foto: Ana Kovač

S stene za knjige

Vsa tri dekleta, ki jih predstavljamo v tokratnem prispevku druži tudi dejstvo, da jih bodo prihodnji dnevi bolj kot oprimki okupirale knjige. Vse tri namreč čaka matura.

In kaj bodo počele v prihodnjem študijskem letu? Mia, sicer dijakinja Gimnazije Kranj, ki slovi kot bolj zahtevna izobraževalna ustanova, se glede nadaljevanja študijske poti še ni odločila, medtem ko sta Vita in Urška že trdno odločeni, da bosta s študijem nadaljevali brez leta premora.

Foto: Ana Kovač

Vita si želi študirati fizioterapijo, Urška, ki priznava, da ji je letošnje leto zaradi šolskih obveznosti vzelo kar nekaj energije in osredotočenosti, pa se je odločila za študij ekonomije.

"Po eni strani je dobro, če se odločiš za premor, saj se tako res lahko posvetiš izključno plezanju, po drugi strani pa je ravno obratno, saj to zagotovo prinaša večji pritisk," razmišlja Repušičeva.

"Janja (Garnbret se je odločila, da se zaradi priprav na olimpijske igre posveti samo plezanju) se s pritiskom zagotovo odlično spoprijema, zase pa mislim, da poleg plezanja potrebujem še nekaj drugega. Ne bi želela vsega staviti samo na eno karto, mislim, da to prinaša večji pritisk, poleg tega se zavedam, da pri plezanju lahko res hitro kaj zgodi. In kaj boš potem?"