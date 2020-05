Za dvoboj Joshue in Puleva v igri tudi puljska Arena, a do oktobra ne bo nič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kdaj se bosta spopadla Anthony Joshua in Kubrat Pulev? Eddie Hear (v sredini) meni, da pred oktobrom ne. Foto: Reuters

Anthony Joshua naslova svetovnega prvaka v supertežki kategoriji ne bo branil vsaj do oktobra, je dejal njegov zastopnik Eddie Hearn in s tem posredno zanikal, da bi se Britanec z izzivalcem Bolgarom Kubratom Pulevom 20. junija srečal v puljski Areni, za kar si je prizadeval hrvaški boksarski promotor s sedežem v Las Vegasu Orsat Zovko.

Dvoboj je bil napovedan za 20. junij na stadionu angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama, a so spektakel morali odpovedati zaradi pandemije novega koronavirusa. Zovko je upal, da bi lahko dvoboj pripravil v Pulju, a junija zagotovo ne.

"Po vsem, kar se dogaja, težko napovem, kdaj bodo lahko na športnih prizoriščih gledalci. Do oktobra zagotovo ne, upam pa, da vsaj do konca leta. Želimo si, da bi bil dvoboj čim prej, saj si ne želimo daljšega odmora med obračuni," je za Daily Mail dejal Hearn.

Joshua si še naprej želi, da bi dvoboj bil v Veliki Britaniji, poleg Pulja pa so željo po organizaciji izrazili tudi v Savdski Arabiji, kjer je Britanec decembra premagal Andyja Ruiza in osvojil naslov prvaka po verzijah WBA, IBF in WBO.

Znana je tudi želja Tysona Furyja, prvaka po verziji WBC, da se pomeri z Joshuo. Deontayu Wilderju je celo pripravljen plačati, da se odreče pravici do povratnega dvoboja, kar bi utrlo pot do obračuna z Joshuo. Hearn je potrdil, da si tega želi tudi Joshua, a ne verjame, da bi do njega prišlo v letu 2021.

