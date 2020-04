Med treningi lokal pivo in kokakolo, danes svetuje: Ne pozabite na hidracijo

Tudi britanski boksarski prvak, ki je konec letošnjega februarja v Las Vegasu odčital lekcijo Američanu Deontayju Wilderju in mu vzel šampionski pas WBC, te dni, ko je svet na kolena spravila koronakriza, na družbenih omrežjih objavlja posnetke treninga in deli nasvete.

"Ljudje med treningi pijejo marsikaj čudnega"

Nedavno je poudaril pomembnost primerne hidracije, a morda za tovrstne nasvete le ni pravi naslov. "Ne pozabite na tekočino, pijte vodo ali karkoli že," svetuje orjak in pojasnjuje: "Da, rekel sem karkoli, saj sem v boksarski karieri videl že marsikaj. Ljudje med treningi pijejo marsikaj čudnega, Red Bull, na primer, pa mlečne napitke, nekoga sem celo videl piti pivo Fosters med trening rundami. Ne bom o imenih, ampak Tyson Fury," je v svojem šaljivem slogu našteval Fury in dodal: "Ah, dobri stari časi, kajne?"

Britanski dvometraš je na veliko boksarsko prizorišče stopil leta 2015, ko je v Düsseldorfu šokiral javnost in premagal ukrajinskega prvaka Vladimirja Klička, nato pa je imel težave z depresijo, zlorabo drog in na splošno nezdravim življenjem. Zredil se je na skoraj 180 kilogramov in kazalo je, da se v ring ne bo več vrnil.

Piva in kokakole ni več, ene navade pa ni opustil

A se je, in to veličastno. Po dveletnem premoru se je vrnil dobrih 50 kilogramov lažji, povedal je, da se je znebil številnih nezdravih razvad. Na tretji spopad z Wilderjem se pripravlja veliko bolj premišljeno, pravi: "Izločil sem vse motnje, kot so mobilni telefon in podobne stvari. Nobene dietne kole ne pijem, pa čeprav mi je bila nekoč zelo blizu, popil sem je na litre. Prvič v življenju hodim spat ob 21.30 in se zbujam ob sedmih zjutraj, svež kot rožica."

Ene navade pa vendarle ni opustil, priznava 31-letni borec: "Še vedno masturbiram sedemkrat na dan in tako vzdržujem visoko stopnjo testosterona."

