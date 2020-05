Se bosta težkokategornika udarila na Hrvaškem?

Organizatorji boksarskega srečanja za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji med Anthonyem Joshuo in Kubratom Pulevom obravnavajo kot enega prizorišč tudi antično areno v Pulju. Da potekajo pogajanja o organizaciji atraktivnega športnega dogodka na Hrvaškem, so za STA potrdili puljski prireditelji.

"Pogovarjamo se z organizatorji dogodka, ki so trenutno v Las Vegasu. Zaenkrat ne morem izdati veliko informacij o poteku pogovorov," je za STA povedal znani puljski kickboksar in ustanovitelj kickbox in MMA kluba Trojan Pula Zelg Galešić. S pogovori so seznanjeni tudi v puljski mestni upravi.

Možnost za boksarsko srečanje med Britancem Joshuo in Bolgarjem Pulevom avgusta ali septembra letos v puljski areni je danes razkril predstavnik bolgarskega boksarja Ivajlo Gotzev za agencijo Reuters.

Dvoboj je bil sicer napovedan za 20. junij na stadionu angleškega nogometnega prvoligaša Tottenhama, a je bil spektakel zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedan.

Foto: Reuters

Gotzev je dejal, da so se z ekipo britanskega prvaka dogovorili, da v štirih tednih poiščejo novo prizorišče. Pojasnil je, da bo tudi za organizacijo dogodka v puljskem amfiteatru potrebno soglasje obeh tekmovalnih strani. Kot je dejal, Joshua pristaja na srečanje brez gledalcev, če ni druge možnosti.

V Pulju bi bili lahko prisotni tudi gledalci

Bolgarski menedžer meni, da je v Pulju ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov možno organizirati prireditev v navzočnosti gledalcev. V areni so že bile nekatere hokejske tekme, večinoma pa je amfiteater znan kot poletno koncertno in filmsko prizorišče. Lahko sprejme med 10 in 15 tisoč ljudi.

Zaradi poškodbe 38-letnega nekdanjega evropskega amaterskega prvaka v super težki kategoriji so leta 2017 morali odpovedati njegovo srečanje z Joshuo. Medtem je 30-letni britanski boksar decembra lani osvojil naslov svetovnega prvaka v različicah WBA, WBO in IBF.