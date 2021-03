Velik skalp Darka Jorgića v Dohi

Slovenec je prva dva niza izgubil na 8 in 6, nato pa z dobrimi živci prišel do preobrata, naslednje tri nize je dobil na 10, 7 in 11.

V odločilnem petem nizu je Jorgić že vodil z 10:7, a si je Brazilec z delnim izidom 4:0 priboril zaključno žogo, toda slovenski as je ohranil mirno kri in prišel do lepega skalpa.

"Pri vodstvu z 10:7 v petem nizu sem morda preveč tvegano odigral z dolgim servisom, ampak če ne bi že med samim dvobojem toliko tvegal, morda na koncu ne bi zmagal. Šele pri zaostanku 0:2 v nizih in 9:10 v tretjem sem začel čutiti Calderanove žogice in začel bolj taktično igrati. H končnemu uspehu je največ pripomoglo to, da sem začutil svoj 'forhand' servis in da mi Calderano nanj ni mogel odigrati močne žogice. V petem nizu sploh nisem razmišljal o rezultatu, želel sem igrati svojo najboljšo igro, ves čas pa sem verjel, da ga lahko premagam, kar se je tudi uresničilo," je po veliki zmagi dejal Jorgić.

V četrtfinalu se bo v četrtek meril s Kristianom Karlssonom, Šved je bil od Hrastničana boljši prejšnji teden na prvem turnirju v Dohi.

Že zdaj pa je jasno, da bo Jorgić na kakovostni lestvici ITTF še napredoval, trenutno je na 31. mestu.