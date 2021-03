Hiter izpad Jorgića: Moja igra je bila res slaba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dolgem odmoru imajo najboljši slovenski namiznoteniški igralci spet priložnost nastopati na mednarodnih turnirjih. Na prvem od dveh v Dohi se niso odrezali najbolje, Bojan Tokić in Deni Kožul sta izpadla v kvalifikacijah, Darko Jorgić, 31. igralec sveta, pa v prvem krogu, potem ko ga je s 3:1 premagal Šved Kristian Karlsson. Šved je sicer na lestvici dve mesti pred 22-letnim Hrastničanom, ki pa ga je pred tem že premagal.

"Moja igra je bila res slaba. Žal se nisem prilagodil na pogoje, ki jih imamo v Katarju. Karlsson je zasluženo zmagal, meni pa ne preostane drugega, kot da v prihodnjih dneh poskušam čim bolje trenirati in se pripraviti na naslednji turnir," je bil po porazu samokritičen Jorgić.

Že v kvalifikacijah močnega turnirja – nastop na njem so odpovedali le Kitajci in nekateri posamezniki drugih držav – sta izpadla Deni Kožul in Bojan Tokić. Zadnji v drugem krogu, ko ga je v slovenskem obračunu s 3:1 premagal Kožul, za katerega je bil v tretjem krogu usoden Šved Anton Källberg.

Kožul in Tokić bosta imela že v soboto v Dohi novo priložnost v kvalifikacijah naslednjega turnirja, na katerega je Jorgić prav tako uvrščen neposredno.

Preberite še: