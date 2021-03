Najboljši slovenski namiznoteniški igralec zlahka čez prvo oviro

Če se prvi turnir v Dohi za mladega Hrastničana ni končal ravno uspešno, saj je v prvem krogu moral priznati premoč Šveda Antona Källberga, ki ga je letos že premagal, se je drugi zanj začel veliko bolj obetavno. V prvem krogu glavnega turnirja je bil izkušeni, 34-letni Avstrijec, 44. igralec svetovne lestvice, v prvih dveh krogih popolnoma nemočen proti razigranemu Jorgiču.

Tretji niz je nato resda pripadel Habesohnu, zato pa je v četrtem dvanajst let mlajši varovanec Andreje Ojsteršek Urh vajeti igre spet vzel v svoje roke in prišel do zaslužene zmage.

Čeprav ni bilo vrhunsko, je bilo dovolj

"Prva dva niza sem resnično igral zelo dobro, na drugi strani pa Habesohn ni našel svojega ritma. V nadaljevanju je sicer prikazal boljšo igro, toda čeprav moja igra še ni vrhunska, je bila vseeno dovolj dobra, da sem prišel do zmage. Občutek imam, da je v primerjavi s prvim turnirjem forma boljša, vsekakor pa bom moral proti Freitasu prikazati še boljšo igro, če se bom želel uvrstiti v osmino finala," je dejal Jorgič.

"Portugalec je na svetovni lestvici pred mano, trenutno je na 16. mestu in zagotovo gre za zelo dobrega in zahtevnega nasprotnika. Če bom prikazal dobro igro, ga lahko tudi premagam," je po zmagi v prvem krogu zadovoljen Jorgič, ki je do zdaj proti Freitasu igral dvakrat in obakrat ostal praznih rok.

Že v kvalifikacijah sta se od nadaljnjega tekmovanja poslovila Bojan Tokič, ki je izpadel v prvem krogu in Deni Kožul, ki je izpadel v drugem krogu.