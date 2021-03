Jorgić odpravil Portugalca in se uvrstil v osmino finala

V prvem krogu je 22-letni Hrastničan, ki je na svetovni lestvici na 31. mestu, s 3:1 (3, 6,-9, 8) premagal Avstrijca Daniela Habesohna, še boljšo igro pa je prikazal proti najboljšemu portugalskemu igralcu Marcosu Freitasu. Trenutno 25. igralec sveta je bil v vseh treh nizih brez pravih možnosti za uspeh proti tri leta mlajšemu tekmecu, ki je nekaj več težav imel le v uvodnem nizu.

"Skozi ves dvoboj sem dobro čutil svoj servis in sprejem servisa, ga držal na kratko in mu vsilili svojo igro. Veseli me, da sem po dobrem servisu nato odigral tako, kot sem si zamislil. Seveda bo proti Calderanu, ki me je letos v nemški bundesligi premagal, težje igrati. Če mi bo uspelo ponoviti današnjo igro, tudi to ni nemogoče," je bil s svojo predstavo zadovoljen Jorgić.

Calderano je v Katarju drugi nosilec turnirja. Prvi je Japonec Tomokazu Harimoto, ki je bil v prvem krogu prost, v drugem pa je s 3:0 (10, 9, 8) ugnal Daesong Choja iz Južne Koreje.

