V Tokio tudi Luka Trtnik!

23-letni Trtnik potuje na igre na podlagi bipartitne pogodbe, ki jo je vložila Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paraolimpijski komite. Trtnik je dobil zeleno luč, pobuda naše zveze je bila prepoznana in potrjena.

Trtnik prihaja iz Domžal, enajst let je član NTK Mengeš, kjer vadi pod taktirko trenerja Davida Orešnika. V reprezentanci je Trtnikov trener Ožbej Poročnik, prej sta to vlogo opravljala Damijan Lazar in Darko Kojadinovič. Leta 2017 je na 4. evropskih paraigrah osvojil dve zlati kolajni (posamično in igra dvojic).

"Še zdaj ne morem verjeti"

Na petih evropskih paraigrah je bil leta 2019 med posamezniki srebrn, v igri dvojic pa bronast. Na članskih turnirjih se je najvišje zavihtel leta 2018 v Italiji, ko je v Lignanu osvojil srebro v ekipni konkurenci. Igra v razredu 7, kjer je v tem hipu uvrščen na 34. mesto na svetovni lestvici. Na mednarodni sceni je debitiral leta 2015 na tekmovanju na Madžarskem.

"Še zdaj ne morem verjeti. Vesel sem. Verjetno pa bom dojel, ko bom stopil z letala v Tokiu. Dejansko se mi bodo uresničile sanje vsakega parašportnika," je ob tem dejal 23-letni Trtnik.

Slovenija bo tako vnovič imela predstavnika v paranamiznem tenisu, v katerem je leta 2004 Mateja Pintar Pustovrh osvojila zlato odličje na paraolimpijskih igrah v Atenah.

Kdo nas bo še zastopal v Tokiu?

Poleg Trtnika so potniki za Tokio še parastrelca Franček Gorazd Tiršek in Franc Pinter, parakolesar Anej Doplihar in paraatlet Henrik Plank.

V prihodnjih treh tednih bo jasno, ali se bodo v letalu za Tokio vkrcali še paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek (nima še norme), paralokostrelec Dejan Fabčič (ima normo, med 3. in 11. julijem lovi kvoto) ter paratriatlonec Alen Kobilica (tudi zanj je Zveza ŠIS-SPK vložila vlogo za bipartitno pogodbo).

