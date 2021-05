Časi so težki, a strelci so pred paralimpijskimi igrami v Tokiu optimistični

Strelci so med najizkušenejšimi športniki v slovenski paralimpijski družini in se lahko pohvalijo z veliko medaljami na igrah. Tudi zato v slovenski krovni Zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju največ upov za Tokio polagajo v strelsko zasedbo - izkušenega Franca Pinterja, ki bo v Tokiu že osmič nastopil na igrah, ter Frančka Gorazda Tirška, ki bo skušal nadaljevati niz medalj iz Londona 2012 in Ria 2016 še na tretjih igrah.

"Vse se da, če se hoče. Pandemija gor ali dol, če imaš željo, lahko tudi treniraš. Seveda pa je dolgočasno, če nisi s 'sparing partnerji' na strelišču. To je mogoče najbolj kritično, da nimaš neposrednega stika s sotekmovalci," je Pinter ob robu priprav na spletno oddajo ob odštevanju do Tokia ocenil, kako kriza zadnjega leta in več vpliva na športnike.

Kljub temu da se zadnje čase spet povečuje negotovost glede iger v Tokiu (tako olimpijskih kot paralimpijskih), izkušeni slovenski strelec ostaja optimist.

Pinter si želi na svoje osme paralimpijske igre

"Pričakujem samo, da paralimpijske igre bodo oziroma da bodo potekale tako, kot morajo. Imamo še nekaj ciljev, moramo še kaj postoriti. Če bo zdravje dopuščalo in bom potnik v Tokio, bom naredil tisto, za kar sem treniral skoraj 30 let. Da bom spravil tudi osme paralimpijske igre pod streho," pravi Pinter.

Med pandemijo tekmovanj skorajda ni bilo, a so lahko vrhunski športniki vsaj trenirali. "Pravzaprav nisem kaj dosti počival. Športniki smo imeli možnost treniranja na strelišču, tako da sem se vseskozi pripravljal. Imel sem zelo dobre razmere," o tem delu prisilnega koronskega tekmovalnega počitka meni Pinter.

Cilj: medalja št. 50

Uspehi strelcev po drugi strani prinašajo tudi breme. Slovenija je na dosedanjih igrah osvojila 49 medalj, v vodstvu ne skrivajo želje, da bi prišli do številke 50, strelska ekipa bo med glavnimi kandidati za izpolnitev teh želja.

"Včasih tudi o tem razmišljam med treningom in me to obremenjuje. To je lahko stresno. Vsi pričakujejo od tebe, da bo rezultat, samo, ker si že toliko dosegel. Seveda delam, da bi rezultat bil, srčno pa upam, da mi bo to tudi uspelo," o takšnih pritiskih razmišlja Pinter.

Tiršek poudarja, da je enoletni zamik izvedbe iger poskrbel za zanimivo situacijo. Če bi bile igre lani, bi marsikateri športnik po njih končal kariero. Zdaj so se razmere spremenile, karte pa pomešale: "Upamo, da bodo igre tudi izpeljane, situacija ni rožnata, covid-19 še vedno pesti države tretjega sveta. A vsi delamo za to, da bi nam uspelo. Na igrah bo kar zanimiva selekcija, to je največje športno tekmovanje, temu se podrejajo treningi in priprave. Z velikim zanimanjem bom nastopil v Tokiu, upam, da mi bo uspelo."

Pogrešajo tekme

Strelska ekipa pogreša predvsem tekme. Doslej zadnja je bila svetovno prvenstvo jeseni 2019, pozneje se redkih tekem zaradi varnostnih razlogov Slovenci niso udeleževali, preostal je le trening. "Treningi so bili oteženi. Vrhunski športniki smo imeli možnost treninga, a je bilo težko vse uskladiti. Jaz sem se znašel in sem treniral doma, malce sem prilagodil sistem. Upam, da se mi bo ves vložek v tem času vrnil v Tokiu," je dejal Tiršek.

"Računam na svoje znanje, izkušnje, upam na najboljše. Pokazalo se bo, da se bo lahko zbral, kdor je samozavesten, je pošteno delal in je pošten sam do sebe. Treba bo odmisliti te stranske zadeve. Upajmo na najboljše, na koncu pa bodo najboljši dobili medalje," je o pričakovanjih pred igrami dejal dobitnik srebra iz Ria 2016.