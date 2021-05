Paraolimpijci samozavestno v zadnjih 100 dni pred igrami v Tokiu

Do paraolimpijskih iger v Tokiu, največjega letošnjega tekmovanja za športnike invalide, je še 100 dni. Okroglo številko odštevanja do začetka so pri krovni Zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju, zaznamovali s posebno spletno oddajo, v kateri so gostili tudi nekatere uspešne udeležence prejšnjih iger.

Mejo stotice pri odštevanju do iger so paraolimpijci sicer dosegli v nedeljo, s posebno oddajo pa so jo pri krovni zvezi zaznamovali danes. Zaradi koronskih časov so dogajanje prestavili na splet. Oddajo oziroma pogovor pa sta vodila nekdanja uspešna paraolimpijka Mateja Pintar Pustovrh in glasbenik Rok Terkaj, ki je tudi avtor himne športnikov Ta tempo.

V Tokio po jubilejno 50. medaljo

" Naša naloga je, da športnike pospremimo in jim omogočimo, da svojo kakovost stopnjujejo s pripravami," pravi predsednik zveze Damijan Lazar. Foto: STA "Leto se je po športni plati začelo aktivno premikati. Z našimi športniki bomo skušali doseči kar najboljše rezultate. Naša naloga pa je, da jih pospremimo in jim omogočimo, da svojo kakovost stopnjujejo s pripravami. Nekateri zaradi posebnih okoliščin ne bodo imeli pripravljalnih možnosti, kar nas malo skrbi. A imamo izkušene tekmovalce, letos bomo skušali osvojiti 50. medaljo na igrah," je vstop v dvomestne številke odštevanja pospremil predsednik zveze Damijan Lazar.

Med potniki na igre bo tudi Franc Pinter, ki ima med paraolimpijci poseben status. Igre v Tokiu bodo že njegove osme, v bogati karieri ima v zbirki tudi štiri medalje s teh največjih tekmovanj.

"Če imaš nekaj rad, če imaš podporo v društvu in v domačem okolju in to delaš z veseljem, tudi trideset let hitro mine. Ampak to še vedno počnem z veseljem. Kljub koronskim časom sem našel pravi recept in sem dobro treniral. Upam, da bo ta pripravljenost ostala na ravni, kjer mora biti," je razmišljal o tem, kje je trenutno pred igrami.

"Kdor je pošteno delal, lahko mirno nastopi"

"Kdor je pošteno delal, lahko mirno nastopi in verjamem, da se bomo po igrah veselili," je o prihajajočih igrah dejal Franček Gorazd Tiršek. Foto: Vid Ponikvar Drugi član strelske ekipe Slovenije pa bo v Tokiu branil medaljo z zadnjih iger. "Športniki tempiramo formo za velika tekmovanja, za vsem skupaj stojijo naši trenerji. Za vse nas je velik izziv, da ohranimo mirno kri. A kdor je pošteno delal, lahko mirno nastopi in verjamem, da se bomo po igrah veselili," je o prihajajočih igrah dejal Franček Gorazd Tiršek, srebrn z zadnjih v Riu 2016.

Strelsko ekipo vodi Polona Sladič, ki že več kot dve desetletji skrbi za strelce: "Večno vprašanje je, ali športnik naredi trenerja ali obratno. A v 25 letih trenerskega dela sem imela srečo, da sem imela izjemne športnike. Z zaupanjem so uspehi, kot je videti, prišli kar sami. A strelstvo se dogaja predvsem v glavah, zdaj se bo treba predvsem psihološko pripraviti na to, da pokažeta, kaj znata."

"Šport mi je dal samozavest, sprejela sem svojo invalidnost"

Ženski ekipi v odbojki sede se žal ni uspelo prebiti prek kvalifikacij za Tokio. Foto: Vid Ponikvar Med potnicami na igre pa letos ne bo Lene Gabršček, kapetanke ženske ekipe v odbojki sede, ki se ji prek kvalifikacij ni uspelo prebiti v Tokio. A kljub temu poudarja, da so olimpijske in paraolimpijske igre vrhunec kariere za vsakega športnika.

"Paraolimpijske in olimpijske igre so nekaj posebnega. Vas, polna vrhunskih športnikov, meni se je prvič zgodilo, da sem igrala pred nabito polno dvorano. Super izkušnja in upam ter verjamem, da jo bom lahko še kdaj ponovila," je dejala Lena Gabršček in poudarila še pomen športa: "Šport mi je dal samozavest, sprejela sem svojo invalidnost in verjamem, da lahko dosežem karkoli. Tudi če se na prvi pogled zdi, da ti kaj manjka, je volja tista, ki dirigra vse."

Slovenija ima sicer za igre v Tokiu pet paraolimpijskih kvot. Paraolimpijske igre na Japonskem se bodo začele 24. avgusta.

