V Genovi zaradi slabih razmer jadrali le v laserju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tekmi svetovnega pokala v italijanski Genovi so danes, ko se naj bi za večino olimpijskih razredov tekmovanje začelo, zaradi slabih vetrovnih pogojev jadrali le laserji. Žan Luka Zelko je bil v edinem plovu 14. in deli 27. mesto med 111 tekmovalci.

Peter Janežič in Sebastian Prinčič sta v ponedeljek tekmovala edina med Slovenci in sta po prvem dnevu v razredu 49-er na 18. mestu s 24 točkami za 22. in drugo mesto. Nastopa 65 posadk.

Slovenski favoritinji za visoka mesta Tina Mrak in Veronika Macarol v razredu 470 ter Kim Pletikos v laser radialu še niso nastopile.

Preberite še: