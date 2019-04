Janežič in Prinčič 18. po prvem dnevu svetovnega pokala v Genovi

V torek bodo s tekmovanjem začeli slovenski favoritinji za visoka mesta Tina Mrak in Veronika Macarol v razredu 470, Žan Luka Zelko v razredu laser in Kim Pletikos v laser radialu.

Janežič in Prinčič sta bila v prvem plovu 22., v drugem pa sta zasedla drugo mesto. "Zjutraj smo imeli nestabilen veter od brezvetrja do 15 vozlov. V prvem plovu sva dobro jadrala do zadnje krme, ko je večina po levi strani pred nama dobila vetrovni pospešek in sva tam izgubila okrog deset mest. Potem je severni veter ugasnil in zapihal jugozahodni z dvema do petimi vozli. Izpeljali smo še en plov, v katerem sva bila od začetka do konca v dobrem položaju in končala na drugem mestu," sta sporočila Janežič in Prinčič.