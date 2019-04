Mrakova in Macarolova v Genovi na 12. mestu

Evropski prvakinji Tina Mrak in Veronika Macarol sta za svetovnem pokalu v jadranju v morju pred Genovo v razredu 470 po predzadnjem dnevu končali na 12. mestu. Pridobili sta sicer štiri mesta glede na petkovo razvrstitev, vendar sta za eno samo točko zgrešili najboljšo deseterico in regato za medalje.

Peter Janežič in Sebastian Prinčič sta v razredu 49er končala na 22. mestu (107 točk).

Žan Luka Zelko je v laserju iz 16. nazadoval na 24 mesto (94 točk), saj je bil v edini današnji regati 35., kar je njegova najslabša uvrstitev na tekmovanju in se mu črta iz skupnega seštevka. Kim Pletikos je v laserju radial s 27. mesta zdrsnila na 34 (99) po 28. in 34. mestu, slednje je bilo njeno najslabše v Genovi.

Mrakova in Macarolova sta po dveh dnevih čakanja zaradi brezvetrja v četrtek prvič nastopili in bili v edini regati peti, nato sta naslednji dan nadaljevali z 19., 16. in 27. mestom, slednje se jima kot najslabše črta iz skupnega seštevka. Danes sta bili še šesti in 16. Za Švicarkam Lindo Fahrini in Majo Siegenthaler, ki sta deseti, pa sta zaostali le za točko in eno mesto.

