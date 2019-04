Mrakova in Macarolova v Genovi po prvi regati peti

Najboljša slovenska ekipa lanskega leta, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, sta bili peti v prvi regati razreda 470, ki so ga lahko opravili na tekmi za svetovni pokal v morju pred Genovo. Peter Janežič in Sebastian Prinčič, ki jadrata v modri skupini razreda 49er, sta skupno 27. (46 točk).

Žan Luka Zelko je v laserju na 34. mestu (27 točk), tu vse skupine niso opravile vseh štirih regat, Kim Pletikos pa v laserju radial deli 47. mesto; v edinem plovu, ki so ga izvedli, je bila v skupini 24.

V šibkem vetru le uspeli izpeljati eno regato

"Po dveh dnevih brezvetrja smo na tretji dan regat po šibkem vetru med tremi in petimi vozli le uspeli izpeljati eno regato. Regato sva končali na petem mestu. Na vodi pa sva bili tudi v sredo, a smo tri, štiri ure le čakali na veter. Za jutri so predvidene tri regate s startom ob 10. uri. Končno je za jutranje ure napovedano nekaj več vetra severne smeri. Ni pa enostavno, moraš začeti v takih primerih že s prvo regato zelo dobro, ker je velika verjetnost, da ne bomo izpeljali vseh regat po programu. Tako da je vse bolj pomemben vsak odjadran plov," sta iz Italije sporočili Makova in Macarolova.

"Na na tekmovanju prevladuje čakanje"

Janežič in Prinčič sta bila danes 20. in 13., včeraj pa 11. "Na tekmovanju prevladuje čakanje, a smo včeraj vseeno imeli en plov, danes pa dva. Pihalo je med enim in štirimi vozli, veter pa je bil zelo 'luknjast'. Zaradi nekaj neumnosti med jadranjem sva po nepotrebnem izgubljala mesta in sva po štirih plovih 27. Po točkah smo si vsi zelo blizu, jutri nas čaka finale, torej najverjetneje zlata skupina. Vremenska napoved je bila boljša in upamo, da bomo še kaj tekmovali," je povedal Janežič.

Regatni odbor pred zanimivo odločitvijo

"Zelo pestro je. Organizatorji nimajo sreče z vetrom. Uspelo nam je odpeljati tri plove. Regatni odbor bo pred zanimivo odločitvijo, saj rumena skupina za en plov zaostaja, pa že tako nimamo zaključenih kvalifikacij. Moje današnje jadranje je bilo solidno. V določenih trenutkih bi bil sicer lahko bolj odločen in bi pridobil kakšno mesto. Pred nami sta še dva zelo zanimiva dneva," pa je pojasnil Zelko, 13., 14. in 31. v zadnjih treh regatah.

