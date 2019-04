Mrakova in Macarolova po drugem dnevu jadranja nazadovali na 18. mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta drugi dan jadranja, ki so ga opravili na tekmi za svetovni pokal v morju pred Genovo v razredu 470, s petega nazadovali na 18. mesto (40 točk), a ju le pet točk loči od najboljše deseterice, 15 pa od šestega mesta.

Peter Janežič in Sebastian Prinčič sta v razredu 49er pridobila pet mest in sta 22. (107 točk). Žan Luka Zelko je v laserju na 16. mestu (63 točk), Kim Pletikos pa v laserju radial na 27. mestu (39); bila je deveta, šesta in 32.

Mrakova in Macarolova sta po dveh dnevih čakanja zaradi brezvetrja v četrtek prvič nastopili in bili v edini regati peti. Danes sta nadaljevali z 19., 16. in 27. mestom, slednje se jima kot najslabše črta iz skupnega seštevka.

"Danes smo imeli končno nekaj več vetra, med petimi in sedmimi vozli je bilo na našem regatnem polju. V vseh treh regatah se je izkazalo, da sva se na prvi 'orci' odločili za napačno stranico polja. Potem pa se je bilo v takih pogojih iz ozadja težko prebiti v ospredje. Kljub temu bi se morali boriti za vsako točko. Trenutno sva sicer res 18., a po točkah zelo blizu deseterici. Jutrišnji dan bo zato za naju zelo pomemben. Morali bova zelo dobro jadrati, da se prebijeva v ospredje pred regato za medalje," je sporočila Macarolova.

Zelko je bil danes 16. in šesti ter za najboljšo deseterico zaostaja za 18 točk. Janežič in Prinčič sta bila danes 26., ta uvrstitev se jima je kot najslabša črtala, ter 18., 15. in šesta. Od najboljše deseterice ju loči 24 točk.

"Danes smo opravili s štirimi plovi v vetru med tremi in osmimi vozli. V zlati skupini smo bili vsi zelo skupaj, zato je bilo pomembno priti na 'čist' veter. Iz plova v plov sva napredovala in bila na koncu dneva šesta, S tem sva zadovoljna in sva napredovala tudi v skupnem seštevku," je povedal Janežič.

