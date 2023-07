V ljubljanski Hali Tivoli se je z drugim krogom nadaljeval namiznoteniški turnirja WTT Star Contender. Svoje prve dvoboje so odigrali tudi glavni nosilci turnirja. Prvi Kitajec Fan Zhendong je v treh nizih ugnal Slovaka Yang Wanga, njegov rojak in tretji nosilec Ma Long pa Danca Andersa Linda. Uspešen je bil tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić.

Darko Jorgić Foto: Katja Kodba/STA Darko Jorgić je bil v prvem krogu turnirja WTT Star Contender v Ljubljani prost, v drugem pa je v četrtek zvečer s 3:1 (8, -5, 7, 9) ugnal neugodnega Španca Alvara Roblesa in se s tem uvrstil med najboljših 16 igralcev. V osmini finale se bo pomeril z mladim Francozom Felixom Lebronom, zmagovalcem evropskih iger. Tekmeca sta se doslej merila le enkrat, pred slabim letom je bil boljši Slovenec, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu ugnal Felixovega brata, Alexisa. Dvoboj bo v Tivoliju na sporedu v petek ob 19. uri.

Darko Jorgić Foto: Katja Kodba/STA "Ne veš, kaj se dogaja, kako se počutiš. Trening je nekaj povsem drugega. Zadovoljen sem z napredovanjem v naslednji krog," je bil zadovoljen, a pred dvobojem negotov Jorgić, ki že nekaj mesecev ni imel pravega počitka. "Forma je boljša kot na Poljskem. Po evropskih igrah sem se vendarle malo spočil. Mislim, da je forma zdaj prava. Iz niza v niz sem dvigoval raven igre. Z mirno glavo sem dvoboj pripeljal do konca in se uvrstil med 16 najboljših."

Darko Jorgić bo v tretjem krogu igral v petek ob 19.00. Foto: Katja Kodba/STA

Svoje je v prvem nastopu brez pretiranega napora opravil prvi nosilec in trenutno drugi igralec s svetovne lestvice Fan Zhendong. Kitajskemu Slovaku Yangu Wangu, ki je v prvem krogu v treh nizih izločil Petra Hribarja, je v prvem nizu dopustil devet točk, v drugem sedem in v tretjem le pet. V tretjem krogu oziroma osmini finala se bo pomeril s Korejcem An Jaehyunom.

Fan Zhendong Foto: Guliverimage Tudi njegov rojak Ma Long s svojim tekmecem ni imel težav, Anders Lind je v prvem nizu zmogel sedem točk, v drugem štiri in v tretjem osem. Je imel pa zato precej več težav četrti nosilec turnirja, Japonec Tomokazu Harimoto, ki je moral v petih nizih premoč priznati rojaku Shunsukeju Togamiju. Harimoto je prvi niz dobil z 11:7, nato pa je Togami precej suvereno odgovoril v naslednjih dveh in jih dobil z 11:5 in 11:6. Izenačen četrti niz je pripadel Harimotu (11:9), nato pa je bil v odločilnem, petem spet boljši 21-letni Togami s 13:11.

Tudi v ženski konkurenci najvišje postavljene igralke prihajajo s Kitajske. Druga nosilka Chen Meng je s 3:0 (2, 9, 8) ugnala Nemko Xiaono Shan, njena rojakinja in tretja nosilka Wang Manyu pa je brez težav v treh nizih premagala Španko Mario Xiao. Ta je v prvem nizu še nudila odpor in prišla do osmih točk, nato pa jih je v zadnjih dveh skupaj nabrala zgolj pet (3 in 2).

Turnir, na katerem tekmuje skoraj 300 igralcev iz 45 držav, se bo končal v nedeljo.