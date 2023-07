Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je povzpel na najnovejši svetovni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze ITTF. Pridobil je pet mest in je spet med najboljšo deseterico, in sicer na devetem mestu.

"Vedel sem, da bom julija spet med deseterico. Deveti na svetu, prvi Evropejec, vsekakor sem vesel tega in še bolj motiviran za turnir v Ljubljani in za preostale v prihodnje," je za Namiznoteniško zvezo povedal Jorgić ob novi visoki uvrstitvi. "Zdaj sem številka ena v Evropi, zdaj me bodo hoteli vsi premagati. Je neka prednost za turnirje, kjer bom višji nosilec, hkrati pa tudi dodatno breme," je dodal.

Dvanajst mest je pridobil Deni Kožul in je po novem 124. Na prvih treh mestih so Kitajci Wang Chiqin, ki je prevzel vrh, Fan Zhendong in Ma Long. Tudi ti trije, tako kot tudi glavni slovenski adut Jorgić, so te dni v Ljubljani na turnirju WTT Star Contender z nagradnim skladom nekaj manj kot 230.000 evrov.

"Gremo korak za korakom. Čakam ali Roblesa (Španca Alvara; op. STA) ali kvalifikanta. Če imaš malce nesreče, lahko naletiš na Kitajca ali Japonca, ki sta bila že med 20 na svetu pred dvema ali tremi leti. Počakal bom svojega tekmeca, je pa Robles neugoden igralec, v zadnjih dveh letih sva se osemkrat merila, tako da bodo možnosti polovične. Pomembna bo mirna glava, pustimo se presenetiti," je dodal Jorgić o potencialnem prvem tekmecu v Ljubljani.