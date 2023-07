Slovenci praznih rok v Tivoliju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S kvalifikacijskimi dvoboji prvega kroga se je danes v ljubljanski Hali Tivoli začel namiznoteniški turnir WTT Star Contender. Slovenci uvodni dan v kvalifikacijah niso bili prepričljivi, izgubili so vse dvoboje.

V moškem delu tekmovanja med posamezniki so za mizo stopili Brin Vovk Petrovski, Aljaž Godec in Miha Podobnik. Vovk Petrovski je moral v treh nizih premoč priznati singapurskemu tekmecu, Yew En Koen Pang je bil boljši 11:6, 11:5 in 12:10. Podobna usoda je doletela Podobnika, od katerega je bil s 3:0 (10, 7, 10) boljši Hrvat Filip Zeljko, medtem ko je Godec klonil proti Čehu Lubomirju Jančariku z 0:3 (-3, -8, -2).

V glavnem delu turnirja, ki se začne v sredo, bodo od Slovencev nastopili Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar.

Tudi v ženski konkurenci slovenske predstavnice v kvalifikacijah niso imele svojega dne. Romunka Irina Ciobanu je s 3:0 (6, 6, 4) brez večjih težav porazila Enyo Moltaro, od Tjaše Novak pa je bila s 3:1 (5, -9, 2, 3) boljša Italijanka Giorgia Piccolin. Izgubila je tudi Lara Opeka, od nje je bila boljša Hoi Man Karen Lee iz Hongkonga s 3:0 (5, 5, 9).

V glavnem delu ženskega turnirja posameznic bodo nastopile Ana Tofant in Sara Tokić.

V prvem krogu kvalifikacij je bila danes neuspešna tudi ženska dvojica Opeka/Moltara, ki je izgubila z 0:3 proti srbski navezi Izabela Lupulesku/Andrea Todorović.

V Ljubljani bodo nastopili prvi trije s svetovne lestvice, Kitajci Fan Zhendong, Wang Chuqin in Ma Long. Skupaj bo sicer v Ljubljani nastopilo skoraj 300 igralcev iz 45 držav, je sporočila Namiznoteniška zveza Slovenije (NTZS).

V torek bodo na vrsti drugi in tretji kvalifikacijski krogi v vseh konkurencah, v sredo pa se bo začel glavni del turnirja.