Telovadci spet trenirajo: Lep občutek je biti nazaj, res lep

Slovenski reprezentanti in reprezentantke v športni ter ritmični gimnastiki so se danes po dvomesečnem premoru vrnili v svoje domovanje, nacionalni gimnastični center na Viču. Potem ko je dvorana v torek odprla vrata, je center danes na polno zaživel. Reprezentanti so v en glas ponavljali, da so izjemno veseli vrnitve v svoj drugi dom.

"Po dveh mesecih spet stopiti v dvorano je bilo res nekaj posebnega," je za STA dejala Tjaša Kysselef in slikovito dodala: "Pravzaprav sem imela kar metuljčke v trebuhu, ne znam drugače opisati teh lepih občutkov. Morda je bilo tudi malo treme."

Še nikoli ni imela tako dolgega premora

Tjaša Kysselef: "Lep občutek je biti nazaj, res lep." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dolgoletna slovenska reprezentantka je dodala, da ne pomni, kdaj je sploh bila dva meseca brez dvorane. "Mislim, da še nikoli doslej nisem imela tako dolgega premora glede obiska telovadnice. Tudi zato sem bila kar malo vzhičena, bilo je kot nekakšen nov začetek. Lep občutek je biti nazaj, res lep," je dodala 27-letna telovadka, ki pravi, da so fizično kar dobro držali formo tudi doma, čeprav ni isto, kot če treniraš v dvorani.

"Mislim, da smo bili med tem prisilnim premorom kar pridni in imamo dobro podlago za nadaljnje delo. V tem času so se malo sanirale tudi poškodbe, tako, da je bil vsaj za nekaj dober ta prisilen oddih. A vrnitev je bila super, pogrešali smo dvorano in imamo polno elana za naprej," je še povedala Ljubljančanka.

Bile so pridne

Aja Jerman: "Med premorom sem ves čas gledala center in se spraševala, kdaj se bomo z dekleti lahko vanj vrnile." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tudi Aja Jerman, slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki, pravi, da je bila vrnitev v dvorano lepa. "V bistvu je bilo zelo zanimivo spet stopiti v svoj drugi dom. Nekako je bilo, kot da nista vmes minila dva meseca, lepo je bilo spet v živo srečati prijatelje," je dejala 20-letnica, ki sicer živi v neposredni bližini gimnastičnega centra.

"Med premorom sem ves čas gledala center in se spraševala, kdaj se bomo z dekleti lahko vanj vrnile. Sicer smo bile kar pridne, mislim, da bomo hitro nazaj. S trenerkama smo ves čas imele treninge 'on-line', pa tudi sama sem dobro skrbela za svojo fizično pripravo. Vem, da me bržkone čaka nekaj tednov bolečin v mišicah, a to je običajno. Za zdaj bomo trenirali le enkrat na dan, da se spet utečemo," je dejala Jermanova.

"Fizično sicer ni težav, z rekviziti pa bo morda potrebno nekoliko več dela, da spet dobiš pravi oprijem. A dejstvo je, da so po dolgih letih treningov nekatere stvari že tako vtisnjene v spomin, da si še sam presenečen, kako enostavno ti gre," je v smehu še dejala telovadka.

"Za zdaj bo prioriteta fizična priprava"

Rok Klavora: "Dobro se počutim, mikro poškodbe so se sanirale, tako da sem se moral kar malo 'bremzati'." Foto: Vid Ponikvar Tudi Rok Klavora je priznal, da je že zelo težko čakal na odprtje gimnastičnega centra. "Čeprav mi med karanteno ni bilo dolgčas, sem že komaj čakal, da center spet odpre vrata. Pogrešal sem dvorano, pogrešal sem družbo, pogrešal sem gimnastiko," je dejal 32-letni telovadec, ki pravi, da sta bila prva dva treninga precej obetavna.

"Mislil sem, da bo slabše, ampak je bilo kar v redu. Dobro se počutim, mikro poškodbe so se sanirale, tako da sem se moral kar malo 'bremzati'. A sem poln elana za naprej," je še za STA povedal Klavora, ki pravi, da je ta čas najhujše to, da ne veš, za kaj se pripravljaš, za kaj treniraš: "Ne moreš si narediti načrta treninga, ker ne veš, kdaj bo treba premakniti v višjo prestavo. Pomembno je, da se dobro pripraviš fizično. Ko bodo dali zeleno luč za tekme, moraš biti pripravljen. Za zdaj bo prioriteta fizična priprava."

