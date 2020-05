Veseli sprostitvenih ukrepov vlade, kdaj v dvorane, še neznanka

Na Gimnastični zvezi Slovenije (GZS) so veseli težko pričakovanih sprostitvenih ukrepov za poklicni in tekmovalni šport, ki je bil v Sloveniji zaustavljen od sredine marca. Vendar za zdaj še ne vedo, kdaj se bodo zares vrnili k treningom, oziroma kdaj bo Gimnastični center Ljubljana, kjer vadijo reprezentanti več gimnastičnih panog, odprl vrata.

Podpredsednik GZS za strokovno področje, predsednik strokovnega sveta in v prvi vrsti selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič je za STA povedal, da so na GZS veseli, da je vlada danes potrdila sprostitvene ukrepe omejevanja širjenja koronavirusne epidemije.

"A za zdaj še ne vemo, kdaj bomo z reprezentanti lahko res nadaljevali vadbo. Najprej morajo namreč odpreti gimnastični center. Lahko povem, da smo mi pripravljeni na vrnitev v dvorano takoj, ko bomo dobili zeleno luč. Držali se bomo ukrepov vlade in tako in tako po tem dolgem premoru reprezentanti potrebujejo vsaj kakšna dva tedna, da se spet privadijo na zahteven ritem treningov. Zato tudi v prvem delu ni potrebe za treninge dvakrat na dan, skupine bodo manjše, treningi krajši, poleg tega bomo sprva zelo, zelo malo, če sploh kaj, uporabljali orodja," je pojasnil Piletič.

Ni ovir za začetek treningov

V Gimnastičnem centru Ljubljana vadijo reprezentance tako v moški kot ženski športni gimnastiki, ritmični gimnastiki in selektorji so enotni, da ni ovir za začetek treningov ob upoštevanju protikoronskih ukrepov.

"Že pred časom smo se dogovorili, da bomo začeli v manjših skupinah, tako da bomo pri treningu brez težav upoštevali vse ukrepe vlade. Tudi kontaktov ne bo, saj za zdaj po tem ni nobene potrebe, ker morajo športniki po tako dolgem premoru spet priti na določeno fizično raven. Nam je bistveno, da se začnemo prilagajati na novo obdobje, in da začnemo spet trenirati, takoj, ko bo dvorana pripravljena," je za STA še dejal Piletič in poudaril, da so se na GZS že uskladili med vsemi športnimi panogami, ki vadijo v gimnastičnem centru.

"Pripravljali smo ukrepe za celotno slovensko gimnastiko na ravni zveze, na ravni gimnastičnega centra pa smo se usklajevali vsi, ki notri treniramo, in smo dobro pripravljeni na vse ukrepe in zahteve, ki jih priporoča Nacionalni institut za javno zdravje," je še pojasnil podpredsednik GZS.

Vrata dvorane bodo lahko odprli takoj, ko dobijo navodila javnega zavoda Šport Ljubljana. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čakajo na navodila javnega zavoda Šport Ljubljana

Vodja gimnastičnega centra Boštjan Albreht pa je za STA povedal, da bodo vrata dvorane lahko odprli takoj, ko dobijo navodila javnega zavoda Šport Ljubljana. "V tem trenutku vam še ne morem povedati, kdaj bomo lahko odprli dvorano za trening gimnastičnih reprezentantov, ker še čakam na navodila naše uprave. Ko bo pa to jasno, pa jaz mislim, da zelo hitro. Ko bodo v Tivoliju odločili, da lahko odpremo dvorano, mislim, da bomo to lahko storili še isti ali naslednji dan," je povedal Albreht.

"Glede na to, da je vlada danes predstavila sprostitvene ukrepe, mislim, da bomo jutri verjetno imeli kakšna navodila in sestanke in potem bo to zelo pospešeno odprto. Ko bo zavod Šport Ljubljana odločil, da odpremo dvorano, jo bomo odprli," je še dejal vodja gimnastičnega centra.

