Hrvaški telovadci že v dvoranah, slovenski še na čakanju

Medtem ko so se hrvaški gimnastični reprezentanti v ponedeljek že lahko vrnili v dvorane in začeli vadbo na orodjih, slovenski za zdaj nimajo nobenih informacij o tem, kdaj bodo lahko nadaljevali treninge. "Za zdaj nimamo nobene nove informacije, za vrhunske športnike ni konkretnih datumov," je za STA dejal selektor moške vrste Sebastijan Piletič.

Hrvaški telovadci so se v ponedeljek lahko vrnili v dvorane, med njimi tudi nekdanji svetovni prvak in aktualni podprvak na drogu Tin Srbić, ki je skupaj s trenerjem Lucijanom Krcejem že komaj čakal na vrnitev k treningom.

"Tako kot vsi drugi športniki smo tudi telovadci komaj čakali, kdaj se bomo lahko vrnili k treningom. Težko se je bilo privaditi na ritem, v katerem smo se znašli zaradi pandemije novega koronavirusa, a nismo imeli izbire. Sledili smo vsem smernicam in navodilom države, zdaj pa smo končno dočakali treninge," je za hrvaško agencijo Hino dejal Krce in poudaril, kako zelo pomemben je za telovadce trening v dvorani na orodjih.

"Gimnastika je zelo specifična, zelo dolgo časa potrebuješ, da prideš v formo, a jo lahko nato zelo hitro izgubiš. Lahko ostaneš fizično dobro pripravljen, vendar brez treninga v dvorani na orodjih to ni to," je poudaril trener enega najboljših telovadcev sveta na drogu, nekoč paradnem orodju slovenskega asa Aljaža Pegana.

"Zdaj lahko vsaj približno normalno treniramo. Trudil sem se doma ostati v formi, a to ni to," pa je dejal Srbić.

Sašo Bertoncelj še čaka. Foto: Vid Ponikvar

Medtem pa slovenski telovadci na čelu z najboljšim zadnjih let Sašem Bertoncljem še čakajo na kakšne uradne informacije vlade, kdaj se bodo lahko vrnili v dvorane.

"Za zdaj nam ne pustijo trenirati, nobene druge informacije nimamo. Imamo informacijo, da se bo vlada na to temo sestala in nam dala nadaljnja navodila, ampak kdaj in kako se bo odločila, nihče ne ve. Pravzaprav kar izvem, izvem iz medijev. Za zdaj za športnike ni nobenih konkretnih informacij, že sedmi teden smo v negotovosti," je za STA dejal Piletič.

"Za nas bi bilo povsem sprejemljivo, če bi nam dovolili vadbo v dvoranah in pri tem omejili število ljudi, ki so lahko hkrati v dvorani, na tri ali štiri. Tako bi lahko dokaj normalno trenirali, saj bi se razdelili na skupine in se na dve uri izmenjavali od 9. ure zjutraj do desete zvečer. To bi bilo bistveno lažje za nas kot ta negotova situacija, v kateri smo, ko nihče ne ve, kdaj oziroma ali sploh bomo lahko spet vadili," je o potrebah treninga slovenskih reprezentantov povedal selektor moške vrste.

"To bi bilo za nas sprejemljivo, saj je dvorana dovolj velika, da ne bi bilo stikov med telovadci in telovadkami, trenerji in drugimi. A očitno nihče ne razmišlja o tem, o težavah športnikov v času koronavirusne pandemije," je še povedal Piletič in dodal, da je še sreča, ker tekem do zgodnje jeseni bržkone ne bo.

A v isti sapi je dodal, da bodo največ izgubile mlajše generacije: "Sreča je, ker nobene velike tekme ne bo pred septembrom. A zdaj bi bil čas za učenje novih prvin, sploh pri mlajših reprezentantih, ti bodo izgubili največ. Že sedmi teden vadijo od doma, kolikor pač lahko."