ZDA pretresa nova gimnastična afera

Nekdanja trenerka ameriške gimnastične olimpijske reprezentance Maggie Haney je zaradi neprimernega ravnanja in verbalne zlorabe telovadk suspendirana za osem let. Gre za novo afero v ameriški gimnastiki, ki jo je pred leti močno zaznamovala afera Nassar.

Dvainštiridesetletna trenerka Maggie Haney je bila na seznamu suspendiranih, objavljenem na spletni strani ameriške gimnastike, kazen pa ji poteče 30. aprila 2028.

Ameriški mediji poročajo, da je obtožena verbalne zlorabe telovadk, poleg tega jih je kljub poškodbam prisilila k treningom. Haneyjeva je lastnica ene od znanih ameriških gimnastičnih šol v New Jerseyju, kjer je trenirala Laurie Hernandez, ki je z ekipo na zadnjih olimpijskih igrah v Riu 2016 osvojila zlato ter bron na gredi, ter Riley McCusker, ki je z ekipo osvojila svetovni naslov na prvenstvu 2018 v Dohi.

Nov škandal po aferi Nassar

Haneyjeva bo morala vsaj osem let pozabiti na poklic trenerke gimnastike. Foto: Guliver/Getty Images Haneyjevo je suspendirala neodvisna komisija po zaslišanjih in pritožbah telovadk na njen račun, poroča New York Times. Hernandezova je pričala proti svoji nekdanji trenerki, McCuskerjeva pa je o trenerki napisala kritično pismo.

Gimnastična trenerka je obenem izključena iz nacionalne zveze ter ne sme trenirati nobene reprezentantke ali reprezentanta ali člana kluba naslednjih osem let. Po osemletnem suspenzu jo čaka dve leti pogojne kazni, po kateri ji bodo ob vzornem vedenju morda dovolili spet delati v športu.

Gre za nov škandal po aferi Nassar, ki je močno očrnila ameriško gimnastiko, ko je zdravnik reprezentance Larry Nassar spolno zlorabljal na ducate športnic, med njimi je bila večina mladoletnih. Leta 2018 je Nassar prejel 40 do 125 let zaporne kazni.

Larry Nassar je spolno zlorabljal na ducate športnic. Foto: Reuters

Januarja je ameriška gimnastična zveza Nassarjevim žrtvam ponudila 215 milijonov dolarjev odpravnine, kar so številne žrtve kritizirale, med njimi tudi olimpijski zvezdnici, večkratni olimpijski in svetovni prvakinji Simone Biles in Aly Raisman. Telovadki zahtevata neodvisno preiskavo, da bi ugotovili, če je še kdo odgovoren za vrsto let spolnih zlorab.

Ameriška senatna preiskava je ugotovila, da je telovadke "zatajilo več institucij, ki se niso ustrezno odzvale na obtožbe proti Nassarju".