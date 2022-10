Brazilskemu trenerju zaradi spolnih zlorab 110 let zapora

Nekdanji selektor gimnastične reprezentance Brazilije je bil danes na sodišču zaradi štirih posilstev, med njimi tudi mladoletne osebe, obsojen na več kot stoletje zaporne kazni, poročajo lokalni mediji. Fernando de Carvalho Lopes je na sodišču v bližini Sao Paula prejel 109 let in osem mesecev zapora, poroča spletna stran Globo Esporte.

Sodišče v mestu Sao Bernardo do Campo je Carvalha Lopesa obsodilo na zaporno kazen, so zapisali pri Globo Esporteju, kjer so imeli dostop do postopkov, varovanih s sodno tajnostjo. Gre za primer, ki ga je tedenska televizijska oddaja Fantastico v Braziliji razkrila aprila 2018.

Po poročanju Globo Esporteja, ki ni navedel starosti drugih telovadk, je sodnica Fernanda Politi Carvalho Lopesa spoznala za krivega posilstva in napada na štiri športnice, vključno z mladoletno osebo, ki je bila takrat stara 13 let.

Carvalho Lopes, ki vztraja pri svoji nedoložnosti, se lahko še vedno pritoži na odločitev. V zapor mu ne bo treba do konca pritožbenega postopka.

Fernando de Carvalho Lopes foi condenado a 109 anos de prisão por abusar de mais de 40 ginastas. pic.twitter.com/RATxXBM4l7 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 4, 2022

Pred domačimi OI so ga vrgli iz štaba

Nekdanji selektor gimnastične reprezentance je 20 let skrbel za mlade telovadke, nato pa so ga leta 2016, mesec dni pred olimpijskimi igrami v domačem Rio de Janeiru, po pritožbi staršev ene od mladih športnic vrgli iz štaba reprezentance.

Oddaja Fantastico je po štirimesečni preiskavi aprila 2018 poročala, da je več deset telovadk trdilo, da jih je nekdanji trener zlorabljal med letoma 1999 in 2016, vendar so le štiri navedene v tožbi kot žrtve. Aprila 2019 so brazilskemu selektorju dosmrtno prepovedali kakršno koli dejavnost, povezano z gimnastiko.

40 telovadk trdilo, da so bile žrtve psihične, fizične ali spolne zlorabe trenerja

Carvalho Lopes se medtem sooča z nadaljnjimi obtožbami: pred štirimi leti je okoli 40 telovadk za televizijski kanal Globo trdilo, da so bile žrtve psihične, fizične ali spolne zlorabe trenerja. Nekatere med njimi so sodelovale v sodnih postopkih kot priče dogodkov.

Brazilska gimnastična zveza je sporočila, da ponovno potrjuje svojo zavezanost k ničelni toleranci do nadlegovanja in zlorabe v športu ter da verjame v sodstvo, ki bo primerno kaznovalo kriminalna dejanja.

Brazilski primer v športni gimnastiki ima številne vzporednice s primerom Larryja Nassarja, nekdanjega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance, ki je bil v začetku leta 2018 obsojen na več visokih zapornih kazni. Foto: Reuters

Vzporednice s primerom Nassarja

Brazilski primer v športni gimnastiki ima številne vzporednice s primerom Larryja Nassarja, nekdanjega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance, ki je bil v začetku leta 2018 obsojen na več visokih zapornih kazni zaradi napada na najmanj 265 žrtev, večinoma mladoletnih.

V zadnjem obdobju pa so športniki v Veliki Britaniji, Grčiji, Avstraliji in Novi Zelandiji prav tako poročali o zlorabah trenerjev v športni gimnastiki.