Žrtvam spolnega nasilja 337 milijonov evrov odškodnine

Žrtve obsojenega spolnega predatorja in nekdanjega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance Larryja Nassarja so se z ameriško gimnastično zvezo ter ameriškim olimpijskim in paraolimpijskim komitejem ter njihovimi zavarovalnicami poravnale za 380 milijonov dolarjev. Med žrtvami je tudi večkratna olimpijska in svetovna prvakinja Simone Biles.

Po petih letih na sodišču so nesrečne telovadke, med njimi tudi Bilesova ter še dve olimpijski zvezdnici Aly Raisman in McKayla Maroney – sodna bitka za poravnavo je sledila kazenskemu procesu leta 2017, v katerem je Nassar zaradi posedovanja otroške pornografije prejel 60-letno zaporno kazen –, prišle do odškodnine, piše New York Times.

Leta 2018 pa je bil Nassar, glavni zdravnik ameriške gimnastične reprezentance, pri 58 letih spoznan za krivega še spolnega nasilja, zaradi česar je prejel dodatno 175-letno zaporno kazen.

Istega leta je ameriška gimnastična zveza v Indiani razglasila bankrot, da bi lahko poravnala tožbe, ki so jih proti njej vložile Nassarjeve žrtve. Številne žrtve so med pričanjem proti Nassarju krivile krovno zvezo, da jih ni zaščitila in si je zatiskala oči pred zlorabami.

"Žrtvam zlorab smo dolžni omogočiti, da v celoti preko sodnih postopkov ter odškodnin čim prej skušajo zaživeti normalno življenje," so ob zahtevku za stečaj zapisali pri ameriški zvezi.

Škandal z Nassarjem, ki je med letoma 1996 in 2005 pod pretvezo zdravniških pregledov zlorabil več kot 250 športnic, je do temeljev pretresel ameriški šport.

"To poglavje je končno zaprto"

Prva žrtev, ki je stopila v javnost in obtožila Nassarja, je bila odvetnica in nekdanja telovadka Rachael Denhollander, ki jo je Nassar zlorabljal leta 2000, ko je bila stara 15 let.

"To poglavje je končno zaprto. Zdaj se lahko začne težko delo reforme in obnove. Za to, ali bo prišlo do pravičnosti in sprememb, je pomembno, kaj bo zdaj sledilo," je tvitnila nekdanja telovadka, ki je na sojenju proti Nassarju drzno vprašala sodnika, koliko je vredna majhna deklica, preden zaprosi sodišče, naj ne pokaže nobene milosti do pedofila.

Časnik Wall Street Journal je pisal, da bo večino denarja žrtvam izplačala zavarovalnica TIG Insurance.