Nove obtožbe spolnega nadlegovanja v gimnastičnih krogih

Tokrat v Braziliji

Klub iz okolice Sao Paula je v izjavi za javnost zapisal, da so trenerja Fernanda de Carvalha Lopesa "premestili v administracijo pred dvema letoma, ko so se v javnosti pojavile prve obtožbe o spolnih zlorabah".

Pri TV Globo, za katero je po štirimesečni preiskavi 42 mladih telovadcev spregovorilo o različnih oblikah spolne zlorabe, največkrat neprimernem dotikanju med treningi in po njih, so v oddaji Fantastico še potrdili, da so tožilci v Sao Paulu odprli preiskavo.

Leta 2016 je Lopes le malo pred olimpijskimi igrami v Riu de Janeiru izgubil službo v državni reprezentanci, potem ko je vodstvo prejelo pritožbo staršev 13-letnega telovadca zaradi zlorab.

"Več kot enkrat sem se prebudil z njegovimi rokami v hlačah," je v oddaji dejal Petrix Barbosa, leta 2011 vseameriški gimnastični prvak, edini med pričami, ki je pred kamerami govoril brez zakritega obraza. Barbosa je dodal, da so se zlorabe začele, ko je bil star deset, enajst let.

Zanikal obtožbe

De Carvalho Lopes je v pogovoru za TV Globo zanikal vse obtožbe, dejal je, "da ima čisto vest, in dodal, da bodo morali telovadci dokaze predstaviti na sodišču". "Nikogar nisem ne zlorabil ne posilil," je Lopes dejal v oddaji Fantastico.

Primer Lopesa je v gimnastiki odjeknil le malo po primeru Nassar, ko je dolgoletnega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance med letoma 1996 in 2015 Larryja Nassarja kar 265 telovadk obtožilo spolnih zlorab, med njimi več olimpijskih in svetovnih prvakinj, tudi junakinja OI v Riu 2016 Simone Biles. Sodišče v Michiganu je 54-letnega Nassarja januarja obsodilo na 175 let zapora, od katerih jih bo moral vsaj 40 prestati za zapahi.