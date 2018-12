Po enem največjih škandalov v ameriškem športu bankrot gimnastične zveze

Ameriška gimnastična zveza je v sredo razglasila bankrot, potem ko se ne more izkopati iz težav in posledic enega največjih škandalov v zgodovini ameriškega športa - afere Nassar. Zveza je v izjavi za javnost zapisala, da je v Indiani vložila zahtevek za stečaj, da bo lahko poravnala tožbe, ki so jih proti zvezi vložile Nassarjeve žrtve.

Škandal z reprezentančnim zdravnikom Larryjem Nassarjem, ki je med letoma 1996 in 2005 pod pretvezo zdravniških pregledov zlorabil več kot 250 športnic, ki so proti njemu pričale na sodišču, pozneje se jih je seznamu pridružilo še skoraj sto, med njimi tudi večkratna olimpijska prvakinja in svetovna prvakinja, Simone Biles, je do obisti pretresel ameriški šport. Nassarja je sodišče januarja obsodilo na 175 let zapora. Ameriška gimnastična zveza pa naj bi sodelovala pri prikrivanju zlorab.

Po stečaju lažje nadaljevanje

"Zahteva za stečaj bo ameriški gimnastični zvezi omogočila nadaljnje polno delovanje, še naprej podpirati svoje športnike in obenem čim prej poravnati obveznosti, ki izhajajo iz tožb žrtev Larryja Nassarja," so zapisali pri gimnastični zvezi.

"Žrtvam zlorab smo dolžni omogočiti, da v celoti preko sodnih postopkov ter odškodnin čim prej skušajo zaživeti normalno življenje," je dejala Kathryn Carson, ki je bila nedavno izvoljena na položaj predsednice upravnega odbora zveze.

Ameriška gimnastična zveza se sicer bori za obstoj, potem ko ji je ameriški olimpijski komite minuli mesec odvzel licenco oziroma začel postopek za preklic njenega statusa krovne nacionalne športne federacije, ker se ji po aferi Nassar ni uspelo reformirati.

