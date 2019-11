Ameriški olimpijski komite po aferi Nassar naznanil spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški olimpijski in paraolimpijski komite je zaradi pritiska, ki ga je bil deležen po aferi Nassar, napovedal velike spremembe.

Ameriški olimpijski in paraolimpijski komite je zaradi pritiska, ki ga je bil deležen po aferi Nassar, napovedal velike spremembe. Foto: Reuters

Ameriški olimpijski in paraolimpijski komite (USOPC) je zaradi pritiska, ki ga je bil deležen po aferi Nassar, najavil velike spremembe. Te naj bi pripomogle k zastopanosti telovadcev in njihovi varnosti.

Reforme med drugim vsebujejo večjo zastopanost športnikov v upravnem odboru USOPC, namesto treh bo zdaj v odboru pet športnikov. Novo dopolnilo je na priporočilo posebne delovne skupine podprl zdajšnji odbor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Obljubili smo revolucionarne in pomembne spremembe v naši organizaciji in našem delovanju, ki bodo priznavale pomembnost športnikove vloge v naši organizaciji. In danes smo k tej obljubili naredili velik korak," je ob tem dejala Susanne Lyons.

Zaradi afere Nassar je 1. januarja letos prevzela naloge generalnega sekretarja Scotta Blackmuna, ki je zaradi pritiskov odstopil s položaja.

Spremembe bodo v veljavo stopile 1. januarja 2020

Spremembe, ki jih je odbor komiteja soglasno potrdil na četrtkovem zasedanju, bodo v veljavo stopile 1. januarja 2020, torej osem mesecev pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu.

Dopolnilo so vzpodbudili ameriški zakonodajalci z zakonom, ki kongresu daje večja pooblastila za nadzor olimpijskih funkcionarjev, saj ameriškemu olimpijskemu komiteju ni uspelo zaščititi športnikov pred spolnimi zlorabami.

V Ameriki se je v zadnjih desetih letih več športnih zvez znašlo na udaru zaradi pomanjkljivega ukrepanja v primerih spolnih zlorab, primer Larryja Nassarja pa je najbolj odmeval. Zdravnika gimnastične reprezentance je spolne zlorabe obtožilo več kot 250 športnic, s katerimi je sodeloval med leti 1996 in 2005, med njimi je bila tudi slovita Simone Biles.

Sodišče v Michiganu je 54-letnega Nassarja januarja letos obsodilo na 175 let zapora, od katerih jih bo moral vsaj 40 prestati za zapahi.