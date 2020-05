Gimnastični reprezentanti se vračajo v sredo

Kot je prejšnji teden v pogovoru za STA pojasnil vodja športne infrastrukture pri javnem zavodu Šport Ljubljana Andrej Kastelic, so imeli upravljavci z gimnastičnim centrom kar nekaj težav, saj je bilo treba pripraviti poseben načrt, kako razkuževati športno opremo, tepihe, parterje ... A danes je center odprl vrata, sprva ob 13. uri za ritmično gimnastiko, ob 14. pa še za športno gimnastiko, so potrdili selektorji reprezentanc, ki pripravljajo in usklajujejo načrte dela in treningov ob upoštevanju vladnih priporočil.

"Reprezentantke danes še niso prišle na trening, po dogovoru se s Tejo Belak, Tjašo Kysselef in drugimi članicami slovenske izbrane vrste dobimo jutri ob 8.30. Zanimivo bo videti, v kakšnem zdravstvenem stanju so dekleta, kako je z motivacijo, kakšne načrte imajo. Pomembno je, da končno začnemo," je dejal selektor ženske vrste Andrej Mavrič.

"Pomembno je, da končno začnemo," je dejal selektor ženske vrste Andrej Mavrič. Foto: Vid Ponikvar

Tudi v ritmični gimnastiki ni težav

Tudi Lena Jakubovska, selektorica reprezentance v ritmični gimnastiki, je sporočila, da so se klubi brez večjih težav dogovorili o poteku treningov pod novimi pogoji. "Nekako smo lahko vsi bolj ali manj obdržali urnike od prej, s tem ni bilo večjih težav. Dekleta začnejo jutri zjutraj," je povedala Jakubovska in dodala, da so reprezentantke z omejitvami sicer nekaj že trenirale, a da bo za vse jutrišnji trening prvi pravi po daljšem premoru.

Sebastijan Piletič, podpredsednik Gimnastične zveze Slovenije za strokovno področje, predsednik strokovnega sveta in v prvi vrsti selektor moške reprezentance je vesel, da so tudi telovadci dočakali zagon treningov. "Tudi pri nas ni bilo nobenih težav pri dogovarjanju, kdaj in kako bodo fantje trenirali. Načeloma smo se zmenili, da bo jutranji oziroma dopoldanski termin rezerviran za reprezentante, popoldanski pa za mlajše telovadce. Ta čas ni treba, da vadimo po dvakrat na dan, pomembno je, da končno začnemo," je za STA pojasnil Piletič in dodal, da sprva v začetni fazi najboljšega slovenskega telovadca Saša Bertonclja ne bo v Ljubljano, saj ima dobre pogoje za vadbo v domači Škofji Loki, kjer lahko vzdržuje kondicijo.

Saša Bertonclja ne bo v Ljubljano, saj ima dobre pogoje za vadbo v domači Škofji Loki, kjer lahko vzdržuje kondicijo. Foto: Ana Kovač

Ta čas so gimnastična tekmovanja spomladanskega oziroma poletnega dela sezone odpovedana. Zaradi pandemije covida-19 je odpadlo majsko evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki v Kijevu, majsko EP v moški športni gimnastiki v Bakuju, pa tudi EP v ženski športni gimnastiki, ki bi moralo biti v Parizu. Pariški organizatorji so že sporočili, da prvenstva v drugem terminu ne bodo organizirali, tako da evropska gimnastika po novem išče druge kandidate za organizacijo EP.

