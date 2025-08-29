Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
M. P., STA

Ria Šribar Žiga Lin Hočevar Martin Srabotnik Peter Kauzer Lea Novak Ajda Novak Eva Alina Hočevar Tacen kajak

Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah, Tacen

Eva Alina Hočevar do četrtih stopničk v svetovnem pokalu

Eva Alina Hočevar | Eva Alina Hočevar | Foto Aleš Fevžer

Eva Alina Hočevar

Foto: Aleš Fevžer

Kajakašica Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu osvojila drugo mesto in tako prišla do četrtih stopničk na tej ravni tekmovanja.

Eva Alina Hočevar, četrta v dopoldanskih kvalifikacijah, je dobro poznano progo na savskih brzicah odveslala brez dotikov, malce hitrejša, za 0,73 sekunde, je bila le zmagovalka, Britanka Kimberley Woods. Tretje mesto je pripadlo Američanki Evy Liebfarth, ki je tudi brez kazenskih sekund zaostala za 3,76 sekunde. Ria Šribar, ki tekmuje za ZDA, je finale končala na šestem mestu s 6,54 sekunde zaostanka ob dveh dotikih. Že v kvalifikacijah sta obstali Ajda Novak z 18. in Lea Novak z 41. mestom.

Peter Kauzer zelo dobro pozna progo v Tacnu. | Foto: Aleš Fevžer Peter Kauzer zelo dobro pozna progo v Tacnu. Foto: Aleš Fevžer V Tacnu se je začel še finale kajakašev, Slovenijo zastopajo Žiga Lin Hočevar, Martin Srabotnik in Peter Kauzer.

Bronasti z letošnjega evropskega prvenstva Srabotnik je dopoldne v kvalifikacijah prišel v cilj inprevzel vodstvo, nato pa so ga prehiteli le štirje tekmovalci. Med njimi za osem stotink sekunde tudi Hočevar, ki je za najhitrejšim, Italijanom Xabierjem Ferrazzijem, zaostal sekundo in 74 stotink. Kauzer je za uvrstitev kratek čas trepetal, na koncu pa je njegov zaostanek dveh sekund in 97 stotink zadostoval za deseto mesto.

