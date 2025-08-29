Kajakašica Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu osvojila drugo mesto in tako prišla do četrtih stopničk na tej ravni tekmovanja.

Eva Alina Hočevar, četrta v dopoldanskih kvalifikacijah, je dobro poznano progo na savskih brzicah odveslala brez dotikov, malce hitrejša, za 0,73 sekunde, je bila le zmagovalka, Britanka Kimberley Woods. Tretje mesto je pripadlo Američanki Evy Liebfarth, ki je tudi brez kazenskih sekund zaostala za 3,76 sekunde. Ria Šribar, ki tekmuje za ZDA, je finale končala na šestem mestu s 6,54 sekunde zaostanka ob dveh dotikih. Že v kvalifikacijah sta obstali Ajda Novak z 18. in Lea Novak z 41. mestom.

Peter Kauzer zelo dobro pozna progo v Tacnu. Foto: Aleš Fevžer V Tacnu se je začel še finale kajakašev, Slovenijo zastopajo Žiga Lin Hočevar, Martin Srabotnik in Peter Kauzer.

Bronasti z letošnjega evropskega prvenstva Srabotnik je dopoldne v kvalifikacijah prišel v cilj inprevzel vodstvo, nato pa so ga prehiteli le štirje tekmovalci. Med njimi za osem stotink sekunde tudi Hočevar, ki je za najhitrejšim, Italijanom Xabierjem Ferrazzijem, zaostal sekundo in 74 stotink. Kauzer je za uvrstitev kratek čas trepetal, na koncu pa je njegov zaostanek dveh sekund in 97 stotink zadostoval za deseto mesto.