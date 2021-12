Švedinje do zlata s svetovnim rekordom

Louise in Sophie Hansson, Sarah Sjoestroem in Monika Coleman so na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju izenačile svetovni rekord ZDA.

Švedske plavalke Louise in Sophie Hansson, Sarah Sjoestroem in Monika Coleman so na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju izenačile svetovni rekord ZDA iz leta 2018 1:42,38 na 4 x 50 m mešano in se veselile zlatega odličja. Srebro so osvojile Američanke in bron Nizozemke.